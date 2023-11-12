أستاذ علاقات دولية: لم نجد اسم مسئول غربى فى المحكمة الجنائية الدولية

قال الدكتور رائد أبوبدوية، أستاذ العلاقات الدولية، إن أمريكا هى التي تساند إسرائيل في عدوانها على قطاع غزة، مشيرًا إلى أن المجتمع الأوروبي منقسم حول ما يدور في القطاع.

وأضاف أستاذ العلاقات الدولية، خلال مداخلة لقناة القاهرة الإخبارية، أن دعم الولايات المتحدة لإسرائيل ماديًا وعسكريًا، أعطى الضوء الأخضر لقادة الكيان المحتل لرفع سقف أهدافه في فلسطين.

وأشار أبوبدوية، إلى أن محكمة الجنايات الدولية، لا تتحرك بشكل عملي تجاه ما تفعله إسرائيل تجاه الشعب الفلسطيني، مشيرًا إلى أن الإجراءات ضد بوتين الرئيس الروسي، كانت سريعة.

ونوه أبوبدوية، أن القانون الدولي مسيس، حيث تستخدمه الدول الكبرى من أجل مصالحها، مؤكدًا أننا لم نجد اسم مسئول غربي في المحكمة الجنائية.