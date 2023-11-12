الأحد 12 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

داعمًا الهدنة الانسانية.. شولتس يعارض وقف إطلاق النار الفوري في غزة

شولتس
شولتس

قال المستشار الألماني أولاف شولتس الأحد، إنه يعارض وقف إطلاق النار “الفوري” في قطاع غزة مع تزايد الدعوات العالمية لوقف الصراع بعد هجوم حماس غير المسبوق على إسرائيل.

وأضاف شولتس في مناظرة نظمتها صحيفة هايلبرونر شتيمه الألمانية الإقليمية اليومية:"لا أعتقد أن الدعوات إلى وقف فوري لإطلاق النار أو وقفة طويلة - والتي من شأنها أن ترقى إلى نفس الشيء - صحيحة".

وتابع أن “هذا سيعني في نهاية المطاف أن تترك إسرائيل لحماس إمكانية استعادة الصواريخ الجديدة والحصول عليها”، داعيا بدلا من ذلك إلى “هدنة إنسانية”.

ويصطدم موقف شولتس مع العديد من الدول العربية، مثل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الذي من المقرر أن يلتقي الزعيم الألماني في برلين الأسبوع المقبل.

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