الأحد 12 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

بعد تأجيله تضامنا مع غزة.. عمرو دياب يعلن عن موعد حفل دبي

عمرو دياب
عمرو دياب

أعلن المطرب عمرو دياب عن موعد جديد لحفله الغنائي في دبي، والذي كان من المقرر أن يقام يوم 20 أكتوبر الماضي، ولكن تم تأجيله تضامنا مع أهل غزة.

واستقر “الهضبة” على يوم السبت المقبل الموافق 18 نوفمبر المقبل، ليكون الموعد البديل للموعد السابق، واتاح القائمون على الحفل حجز التذاكر بفئات مختلفة.

https://www.instagram.com/reel/CzjkWdesoST/?igshid=bnlhazVleGZxM2Vm

وكانت الشركة المنظمة للحفل أعلنت في وقت سابق تأجيله لأجل غير مسمى، حيث كان مقررا إقامته يوم الجمعة الموافق 20 أكتوبر الماضي. في دبي بالإمارات العربية المتحدة. 

وكتب عمرو دياب في وقت سابق في تدوينة له عبر حسابه على تويتر: “بسبب الأحداث المؤسفة التي تشهدها غزة، تم تأجيل حفل عمرو دياب في كوكا كولا أرينا حتى إشعار آخر، قلوبنا مع شعب فلسطين، ونقف معهم خلال هذه الأوقات الصعبة”.

عمرو دياب دبي أهل غزة تضامنا الغنائي 20 أكتوبر 18 نوفمبر الهضبة

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