قصواء الخلالي: الإعلام العربي لن ييأس من متابعة القضية الفلسطينية

أكدت الإعلامية قصواء الخلالي، على ضرورة العمل على إنفاذ التسوية العادلة والشاملة للقضية الفلسطينية، ووقف الحرب الإبادة على الشعب الفلسطيني، مشيرة إلى أن الإعلام العربي والمصري لن ييأس من متابعة هذه القضية الإنسانية الكبرى.

وقالت الخلالي، في برنامجها "في المساء مع قصواء"، المُذاع عبر قناة "CBC"، إن وسائل الإعلام العالمية والإقليمية وتحديدا العربية والمصرية، تتابع القضية الفلسطينية منذ 8 أكتوبر الماضي بشكل مستمر ومنحاز، بينما الإعلام الغربي يتابعها بشكل مضاد ومن وجهة النظر الإسرائيلية.

وأضافت أن القضية الفلسطينية ستبقى قضية القضايا حتى نصل إلى وقف ما يحدث من حرب إبادة على الشعب الفلسطيني، الذي يتعرض لمعاناة إنسانية غير مسبوقة، وأن العالم أصبح بوسعه أن يقول ذلك.

وأوضحت أن الرئيس السيسي أكد خلال اتصاله مع رئيس الوزراء النرويجي اليوم على ضرورة العمل على إنفاذ التسوية العادلة والشاملة للقضية الفلسطينية، على أساس حل الدولتين، مع أهمية الضغط في الوقت الراهن لوقف إطلاق النار لحماية المدنيين.

وأشارت إلى أن برنامجها "في المساء مع قصواء" يهدف إلى تسليط الضوء على القضايا الهامة والملحة التي تهم المجتمعات العربية والإسلامية، وأنها تسعى دائمًا إلى تقديم محتوى إعلامي موضوعي ومهني ومسؤول.