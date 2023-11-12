الأحد 12 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

جهاز مدينة 6 أكتوبر يشن حملة إشغالات بمحيط مسجد الحصرى

حملة إشغالات بمحيط
حملة إشغالات بمحيط مسجد الحصري

شنّ جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر حملة إشغالات شملت القطاع الشرقي والشمالى ومحيط الحصري؛ في إطار تنفيذ خطة الجهاز بمنع العشوائية بمختلف قطاعات المدينة والقضاء على ظاهرة الباعة الجائلين؛ تنفيذًا لتعليمات الدكتور المهندس عاصم الجزار وزير الإسكان بالحفاظ على المظهر الحضاري والجمالي لمدن هيئة المجتمعات العمرانية.

وقال المهندس عادل النجار رئيس الجهاز إن حملة القطاع الشرقى أسفرت عن رفع إشغالات المحاور الرئيسية، سنتر ميجا مول، القرية السياحية الرابعة والحي المتميز بقيادة راضى خليل معاون رئيس الجهاز والمشرف على القطاع الشرقي، وحضور مصطفى عبدالسلام مدير الإزالات والإشغالات بالقطاع الشرقي.

حملة إشغالات بمحيط مسجد الحصري

وأضاف النجار: تم إيقاف أعمال وإزالة فورية بالقطاع الشمالي وحدة سكنية بالعمارة رقم ٢٠ منطقة همفرست (وحدة سكنية بالبدروم) بالمخالفة للاشتراطات، بقيادة محمد عبدالعزيز نائب رئيس الجهاز وبحضور ماهر سعد مدير إدارة الإزالات والإشغالات بالقطاعين الشمالي والجنوبي.

وأشار رئيس جهاز مدينة ٦ أكتوبر إلى استمرار حملات الإشغالات الصباحية والمسائية، بمحيط ميدان الحصري، مما أسفر عن رفع الإشغالات واستغلال الممرات وعمل محلات مخالفة.

وشدد "النجار" على الإدارات المعنية بضرورة استمرار حملات إزالة الإشغالات ورفع التعديات على حرم الطريق؛ نظرًا لما تسببه من اختناقات مرورية وتعطيل لحركة المرور.

من جانبه، أكد د. مصطفى عرندة، المتحدث الإعلامي بجهاز تنمية مدينة ٦ أكتوبر، أن الجهاز يحرص على فتح قنوات التواصل مع السكان والاستماع لشكاواهم ومقترحاتهم من خلال الاتصال على الخط الساخن على الرقم (15100) على مدار 24 ساعة أو إرسال الشكوى على جروب جهاز مدينة ٦ أكتوبر أونلاين عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

 

جهاز تنمية مدينة ٦ أكتوبر تنمية مدينة ٦ أكتوبر مدينة ٦ أكتوبر وزير الإسكان المهندس عادل النجار

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