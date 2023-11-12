الأحد 12 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

رئيس المجتمعات العمرانية للمرافق يتابع تنفيذ محطات مياه الشرب والصرف بـ15 مايو

مسئولي المجتمعات
مسئولي المجتمعات العمرانية للمرافق

تفقد المهندس أشرف فتحي مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لشؤون المرافق، جهاز مدينة 15 مايو للوقوف على آخر مستجدات أعمال البنية التحتية لمشروعات محطات مياه الشرب والصرف الصحي بالمدينة، وكان برفقته المهندس هيثم حمادي معاون نائب رئيس الهيئة، والمهندس مصطفى سعيد، رئيس جهاز تنمية مدينة 15 مايو ونوابه ومعاونيه ومديرو الإدارات المعنية بالجهاز.

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تفاصيل المشروعات المرافق ومياه الشرب ومحطات الصرف الصحي بـ15 مايو 

وأجرى مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية والوفد المرافق له بالهيئة وجهاز المدينة متابعة تنفيذ محطة رفع مياه الشرب، والتي يصل حجم الطاقة الإنتاجية وسعة خزانها إلى حوالي 7000 متر مكعب وتغذي الامتداد الشرقي بالمدينة ومناطق الإسكان الاجتماعي 90 - 50 - 120 - 290 فدان، كذلك أيضًا منطقة النرجس سكن لكل المصريين ضمن مبادرة رئيس الجمهورية والـ 100 فدان.

المرافق جولة الوفد مايو محطات مياه الشرب الصرف الصحي

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