الأحد 12 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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بوريل يدعو إلى وقف فورى لإطلاق النار فى قطاع غزة

جوزيب بوريل
جوزيب بوريل

دعا مسئول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبى جوزيب بوريل، إلى وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة، وفقًا لقناة القاهرة الإخبارية.

وقال في تصريحات نقلتها قناة القاهرة الإخبارية، إن الاتحاد الأوروبي يشعر بقلق بالغ إزاء الأزمة الإنسانية في غزة.

أعلن المستشار الألماني أولاف شولتس، رفضه وقف إطلاق النار فوريًا بقطاع غزة، وزعم أن الإسرائيليين يدافعون عن نفسهم من هجمات المقاومة الفلسطينية وحماس، وفقًا لقناة القاهرة الإخبارية.

كان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قال إن إسرائيل تتحدث عن وقف مؤقت لإطلاق النار لا عن وقف كامل، وفقًا لقناة القاهرة الإخبارية.

وأضاف في تصريحات لـ"سي إن إن": "لن نقبل بهدنة طويلة قبل الإفراج عن المحتجزين".

القاهرة الإخبارية غزة جوزيب بوريل لاتحاد الأوروبي الأزمة الإنسانية في غزة

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