انطلاق مؤتمر "مصر أكتوبر" لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي بالإسكندرية

انطلق منذ قليل، مؤتمر جماهيري لدعم المرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسى، وهو الذي ينظمه حزب مصر أكتوبر تزامنا مع سباق الانتخابات الرئاسية الجارية وتحتضنه قاعة المؤتمرات بالمدينة الشبابية بأبي قير بمحافظة الإسكندرية شرق الإسكندرية، ضمن سلسلة من المؤتمرات الداعمة للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي.

تنظيم مؤتمرًا جماهيريًا حاشدًا لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي



ومن ناحيته قال المهندس أحمد حلمي، الأمين العام لحزب مصر أكتوبر بالإسكندرية إن المؤتمر يقام طبقا لتوجيهات الدكتورة جيهان مديح رئيس الحزب، بتنظيم مؤتمرًا جماهيريًا حاشدًا لدعم المرشح الرئاسي السيد عبد الفتاح السيسي، لفترة رئاسية جديدة.

وأضاف "حلمي" في الكلمة الافتتاحية للمؤتمر، أن المؤتمر يشهد مشاركة عدد كبير من ممثلي الأحزاب والقوي السياسة وتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، والشخصيات العامة والإعلاميين ورؤساء تحرير الصحف ولفيف من القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة.

مؤتمر لدعم الرئيس عبدالفتاح السيسي

وكانت قد نظمت الأمانة العامة لحزب الجيل الديمقراطى بالإسكندرية، مساء أمس السبت، مؤتمرًا جماهيريًا لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة، وجميع قرارته الداعمة للقضية الفلسطينية.