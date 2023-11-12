الأحد 12 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

السيدة انتصار السيسى تتلقى اتصالًا من أمينة أردوغان قرينة الرئيس التركى

جريدة الدستور

تلقت السيدة انتصار السيسي، قرينة رئيس الجمهورية، اتصالًا هاتفيًا من أمينة أردوغان، قرينة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، جرى خلاله تأكيد الاعتزاز بالعلاقات الأخوية بين الشعبين المصري والتركي، مع تأكيد الحرص على دفع جهود التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، خاصة تمكين المرأة، وتعزيز رعاية الأجيال الجديدة من الأطفال والشباب، ودور المؤسسات الاجتماعية في دعم التنمية وبناء القدرات.

كما شهد الاتصال تناول تطورات الأوضاع في قطاع غزة، خاصةً على الصعيد الإنساني، وسبل تنسيق وتكاتف الجهود الدولية والإقليمية في هذا الصدد، حيث استعرضت قرينة الرئيس الجهود المصرية في هذا الصدد، لاسيما ما يتعلق بتوفير ونفاذ المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى سكان غزة، وتسخير كل موارد الدولة المصرية لتقديم جميع أوجه الدعم للأشقاء الفلسطينيين.

 

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السيدة انتصار السيسى تتلقى اتصالًا من أمينة أردوغان قرينة الرئيس التركى

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