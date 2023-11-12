محمد صلاح يتقدم لـ ليفربول بهدف فى شباك برينتفورد بالدورى الإنجليزى

تقدم فريق ليفربول على ضيفه برينتفورد بهدف دون مقابل، في المباراة التي تجمعهما في الجولة الثانية عشرة لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم "بريميرليج"، موسم 2023/ 2024.

هدف ليفربول جاء عن طريق المحترف المصري محمد صلاح في الدقيقة 39، بعد تلقيه تمريرة رائعة من داروين نونيز، لينفرد بمرمى برينتفورد من الجهة اليمنى بمنطقة الجزاء، مسكنًا الكرة الشباك.

ويستضيف فريق ليفربول، المحترف ضمن صفوفه نجمنا المصري محمد صلاح، نظيره برينتفورد على ملعب "أنفيلد رود"، ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليج" خلال الموسم الجاري 2023/ 2024.

تشكيل ليفربول الرسمى استعدادًا لمواجهة برينتفورد فى الدورى الإنجليزى

وجاء تشكيل ليفربول الرسمي استعدادًا لمواجهة برينتفورد في الدوري الإنجليزي، على النحو التالي:

في حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: ترينت ألكساندر أرنولد - جويل ماتيب - فيرجيل فان دايك - تسيميكاس.

خط وسط الملعب: كودي جاكبو - إندو واتارو - دومينيك سوبوسلاي.

في خط الهجوم: محمد صلاح - داروين نونيز - ديوجو جوتا.

ترتيب ليفربول وبرينتفورد فى الدورى الإنجليزى

ويتواجد فريق ليفربول، تحت قيادة المدرب الألماني يورجن كلوب، حاليًا في المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 24 نقطة، بعد خوضه 11 جولة، حقق خلالها 7 انتصارات وثلاثة تعادلات، بينما تلقى هزيمة واحدة فقط.

بينما يتواجد فريق برينتفورد حاليًا في المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 16 نقطة، خلف برايتون صاحب المركز الثامن بفارق نقطتين فقط.