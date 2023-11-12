تباين أداء مؤشرات البورصة بختام تعاملات اليوم

تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم، بداية جلسات الأسبوع، إذ تراجع المؤشر الرئيسي بضغوط هبوط أسهم البنك التجاري الدولي (مصر)، وفوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية، ومصر الجديدة للإسكان والتعمير، وأوراسكوم للتنمية مصر، ومصرف أبو ظبي الإسلامي، فيما ارتفع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، وسط تداولات تجاوزت 3.2 مليار جنيه، وخسر رأس المال السوقي 19 مليار جنيه عند مستوى 1.613 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 1.4 مليار ورقة مالية بقيمة 1.4 مليار جنيه، عبر تنفيذ 129.9 ألف عملية لعدد 204 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 92.92% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 1.36%، والعرب على 5.72%، واستحوذت المؤسسات على 1.13% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 7.1%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة 1.5 مليون جنيه، 539.3 ألف جنيه، 69.4 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والمؤسسات المصرية للشراء بقيمة 39.1 مليون جنيه، 22.8 مليون جنيه، 9.5 مليون جنيه، على التوالي.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.65% ليغلق عند مستوى 23910 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.51% ليغلق عند مستوى 28897 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.66% ليغلق عند مستوى 10177 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.58% ليغلق عند مستوى 4732 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.74% ليغلق عند مستوى 6960 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 0.60% ليغلق عند مستوى 5362 نقطة، وزاد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.20% ليغلق عند مستوى 1450 نقطة.

وصعدت أسهم 70 شركة مقيدة بالبورصة في ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 89 شركة، ولم تتغير مستويات 45 شركة.