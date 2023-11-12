الأحد 12 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

صعود جماعى لمؤشرات البورصة بمستهل تعاملات الأسبوع

البورصة
البورصة

صعدت أسهم ومؤشرات البورصة المصرية بنحو جماعي، لدى مستهل تعاملات اليوم الأحد - أول تعاملات الأسبوع، بدعم من استمرار عمليات الشراء القوية من قِبل المؤسسات المالية وصناديق الاستثمار المصرية والأجنبية وبعض من العربية على أسهم منتقاة بالسوق.

وارتفع المؤشرالرئيسي للبورصة المصرية  "إيجي إكس 30" بنسبة بلغت 0.55%، ليصل إلى مستوى 24446 نقطة، كما صعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة بلغت 0.72%، ليصل إلى مستوى 29553 نقطة، في الوقت الذى ارتفع فيه مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة بلغت 0.67%، ليصل إلى مستوى 10419 نقطة.

 في سياق متصل ارتفع المؤشر الثانوى الذى يقيس أداء الشركات الصغيرة والمتوسط القيمة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة بلغت 1.24%، ليصل إلى مستوى 4716 نقطة، ما ساهم فى امتداد صعود مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 1.14% ليصل إلى مستوى 6987 نقطة.

البورصة المصرية مستهل تعاملات اليوم الاحد المؤسسات المالية المؤشرالرئيسي إيجي إكس 30

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