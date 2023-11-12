بطريرك الأقباط الكاثوليك يحتفل بعيد القديس لاون ويسيم شمامسة جدد بالكلية الإكليريكية بالمعادي

ترأس صباح اليوم، غبطة البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، قداس عيد القديس لاون الكبير، شفيع الكلية الإكليريكية، بالمعادي.

الدرجة الرسائلية

كذلك، منح صاحب الغبطة الدرجة الرسائلية، وارتداء الثوب الإكليريكي، إلى الشماسين: فادي الأب أرسانيوس، وناجي شوقي، كما منح غبطته درجة القارئ، إلى الشمامسة: بطرس دوس، أنطون جورج، مكاريوس شنودة، وجرجس محروس.

شارك في الاحتفال سيادة رئيس الأساقفة نيقولاس هنري، السفير البابوي بمصر، وعدد من مطارنة مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، والأب بيشوي رسمي، عميد الكلية، والأب إبرام ماهر، نائب عميد الكلية، وآباء الإكليريكية، بالإضافة إلى كهنة مختلف الإيبارشيات، والأخوات الراهبات، والشمامسة الإكليريكيين، ووفد من الكنيسة القبطية الأرثوذكسية.

وفي كلمة العظة، تحدث بطريرك الأقباط الكاثوليك حول "سيرة القديس لاون كبير"، شفيع الكلية الإكليريكية، مشيرًا إلى عمل الروح القدس ف حياتنا كمؤمنين.

وعقب الذبيحة الإلهية، قدم الأب بيشوي كلمات الشكر لجميع المشاركين بالاحتفال، وفي مقدمتهم غبطة أبينا البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، والآباء المطارنة، مقدمًا التهاني، إلى الشمامسة المحتفى بهم، ثم تحدث عميد الكلية الإكليريكية، بالمعادي، عن نشاط الكلية.

من جهة اخرى، وتحت شعار "كونوا قديسين"، أقيم المؤتمر العام للمجلس الإقليمي لجنود مريم "مريم ملكة العالم،، وذلك بدير راهبات سيدة المحبة للراعي الصالح، بشبرا.

تضمن المؤتمر محاضرتين روحيتين، قدمهما الأب هدية تامر، مرشد المجلس الإقليمي، والأب عمانوئيل صبحي، مرشد المجلس المحلي لجنود مريم "مريم سيدة الرسل"، انطلاقّا من رسالة قداسة البابا فرنسيس، بالإضافة إلى لقاء إداري بعنوان "التخطيط والأهداف".

تضمن المؤتمر أيضًا اجتماعًا، للجنة أشبال جنود مريم، للتعرف على احتياجات، ومتطلبات فرق الأشبال، كما تناقش الحضور حول التخطيط، والإعداد لبرنامج العام الجديد.

كذلك، شهد المؤتمر الاحتفال بصلاة القداس الإلهي، حيث دارت قرارات، وعظة الذبيحة الإلهية، حول "كيف نعيش القداسة؟".

وفي سياق متصل، استكمل المجلس الإقليمي لجنود مريم، اجتماعه العام، بحضور المجالس العليا، والمحلية، والفرق، التابعة له، حيث تمت مناقشة جدول الأعمال، الذي تضمن عرض تقارير عن زيارات المجلس، خلال الفترة الماضية، والأنشطة المقبلة، وبرنامج عام ٢٠٢٤، حيث شارك بالمؤتمر عدد من المجالس العليا.