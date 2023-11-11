السبت 11 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

أبرز احتفالات الأقباط في شهر هاتور القبطي

الكنيسة
الكنيسة

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية ببدء شهر هاتور، ثالث الشهور القبطية، وتحيي الكنيسة في هذا الشهر العديد من المناسبات الكنسية ويأتي على رأسها:

مناسبات الكنيسة في شهر هاتور

1- نياحة الأنبا كيرياكوس
2- استشهاد القديسين ماكسيموس و نومتيوس و بقطر و فيلبس
3- استشهاد القديس كيليوباس الرسول احد تلميذي عامواس
4- استشهاد القديسة أنستاسيا الكبيره
5- نياحة البابا بطرس الثالث البطريرك السابع و العشرون
6- آستشهاد القديس مكار الليبي
7- نياحة القديس افراميوس الرهاوي
8- نياحة القديس كيرياكوس الكبير من اهل كورنثوس وعضو مجمع القسطنطينيه
9- استشهاد القديس إثناسيوس و أخته ايرينى من القرن الثانى الميلادى
10- استشهاد القديس اغاثون
11- استشهاد القديس يو حنا و ياعقوب أساقفة فارس
12- استشهاد القديس الأنبا ثوماس الأسقف
13- استشهاد القديس أبيماخوس و عزريانوس
14- ظهور رأس لنجينوس الجندي الذى طعن جنب مخلصنا الصالح
15- نقل جسد القديس الأمير ثادرس إلى بلدة شاطب
16- عيد جلوس قداسه البابا شنوده الثالث
17- بدء تلقيب بطريرك الاسكندريه بـ: بابا الاسكندرية من سنة 232م
18- نياحة القديس فيلوكس بابا رومية
19- تذكار تكريس كنيسه السيدة العذراء الأثرية في دير المحرق العامر بـ جبل قسقام
20- تذكار تكريس كنيسة ألشهيد العظيم ماري جرجس في اللد
21- تذكار إلقديس جاورجيوس الإسكندري
22- استشهاد ألقديس الإنبا نهروة
23- استشهاد آلقديس إكبسيما و أبتولاديوس
24- نياحة القديس الانبا مينا أسقف تيمي الأمديد
25- تذكار الأربعة حيوانات غير المتجسدين
26- استشهاد القديس نكاندروس كاهن ميرة
27- نياحة الأب بيروس مدير مدرسة الأسكندرية اللاهوتيه
28- اجتماع مجمع نيقيه المسكوني الإول سنة 325 ميلاديه
29- نياحه ألبابا إسحق البابا البطريرك الحادي و الأربعون
30- استشهاد العذاري الخمسون و امهن صوفية
31- إجتماع مجمع في روما بسبب عيد الغطاس و الصوم الكبير
32- نياحه القديسة حنه والده القديسه العذراء مريم
33- استشهاد القديس ميخايل الراهب
34- استشهاد القديس أرشلاوس و إليشع القس
35- تذكار رئيس ألملائكة الجليل مخائيل
36- نياحة القديس يوحنا السرياني
37- نياحة البابا زاخارياس البطرك الرابع و الستون
38- استشهاد آلقديس ثادرس فيرو
39- نياحة الانبا يوساب بـ جبل الأساس
40- نياحة الانبا تموثاوس اسقف إنصنا
41- تذكار رئيس الملائكة الجليل جوبرائيل
42- استشهاد القديس مارتينوس اسقف ثراكي
43- استشهاد الضابط فارس و معلميه
44- استشهاد القديس ماريمينا العجائبي
45- نياحة القديس يوحنا الربان
46- غدا يبدأ صوم الميلاد المجيد
47- بدء صوم الميلاد
48- تكريس كنيسة القديس أبو نوفر السائح
49- نياحة البابا مينا الثاني البطريرك الحادي و الستون من باباوات الإسكندريه
50- استشهاد القديس يوسطس الأسقف
51- نياحة القديس نيلوس السينائي
52- نياحة البابا يوحنا فم الذهب بطريرك القسطنطينية عام 407 م
53- نياحة القديس بولص بجبل ديفيقين
53- استشهاد القديس فيلوبس الرسول
54- استشهاد القديستان أدرويس و يؤنا
55- تذكار كانيسة القديس سارجيوس و واخس بـ الرصافة
56- استشهاد القديس ابيبوس
57- نياحة البابا إنيانوس البطريرك الثانى بعد مار مرقس الشهيد
58- تذكار بيعتي الآمير ثادرس الشاطبي
59- نياحة القديس إغريغوريوس العجايبي
60- نياحة الباب قسمه الثاني البطريرك الرابع و الخمسون
61- نياحة القديس يوحنا التبايسي بجبل أسيوط
62- تذكار القديسين حلفى و ركاو و رومانيوس و يوحنا و توما و بقطر (فيكتور) و أسحق
63- التذكار الشهري لوالدة الالة القديسة مرتمريم العذراء
64- استشهاد القديس قوزمان و داميان و اخوتهما و امهم
65- تذكار القديس كيرنليوس قائد المائه
66- تذكار تكريس كنيسة القديسة مارينه الشهيده
67- تذكار الأربعة و العشرون قسيس الروحانيين
68- استشهاد الاسقف نرسيس
69- استشهاد القديس تاكلا
70- نياحة البابا بروكليس بطريرك القسطنطينية
71- استشهاد القديس مركوريوس ابى سيفان من القرن الثالث الميلادي
72- استشهاد القديس بالاريانوس و اخيه تيبودنيوس
73- نياحة القديس أغريغوريوس النيصي أسقف نيصاص
74- استشهاد القديس يعقوب الفارسي المقطع
75- تذكار تكريس كنيسة ماربقطر
76- استشهاد القديس صربامون أسقف نيقوس
77- استشهاد البابا بطرس آخر الشهداء البطريرك السابع عشر من الباباوات
78- استشهاد البابا اكليمندس بـ روميا
79- استشهاد القديسة كاثرين الإسكندرانية عام 307 ميلادية
80- تذكار الإعياد الثلاثه السيديه الكبرى
81- استشهاد القديس اكاكيوس بطريرك ألقسطنطينية
82- استشهاد القديس مقاريوس
83- تكريس بيعة القديسين قزمان و دميان و أخوتهما و أمهم
84- استشهاد القديس الراهب يوحنا القليوبي

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