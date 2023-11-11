أبرز احتفالات الأقباط في شهر هاتور القبطي

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية ببدء شهر هاتور، ثالث الشهور القبطية، وتحيي الكنيسة في هذا الشهر العديد من المناسبات الكنسية ويأتي على رأسها:

مناسبات الكنيسة في شهر هاتور

1- نياحة الأنبا كيرياكوس

2- استشهاد القديسين ماكسيموس و نومتيوس و بقطر و فيلبس

3- استشهاد القديس كيليوباس الرسول احد تلميذي عامواس

4- استشهاد القديسة أنستاسيا الكبيره

5- نياحة البابا بطرس الثالث البطريرك السابع و العشرون

6- آستشهاد القديس مكار الليبي

7- نياحة القديس افراميوس الرهاوي

8- نياحة القديس كيرياكوس الكبير من اهل كورنثوس وعضو مجمع القسطنطينيه

9- استشهاد القديس إثناسيوس و أخته ايرينى من القرن الثانى الميلادى

10- استشهاد القديس اغاثون

11- استشهاد القديس يو حنا و ياعقوب أساقفة فارس

12- استشهاد القديس الأنبا ثوماس الأسقف

13- استشهاد القديس أبيماخوس و عزريانوس

14- ظهور رأس لنجينوس الجندي الذى طعن جنب مخلصنا الصالح

15- نقل جسد القديس الأمير ثادرس إلى بلدة شاطب

16- عيد جلوس قداسه البابا شنوده الثالث

17- بدء تلقيب بطريرك الاسكندريه بـ: بابا الاسكندرية من سنة 232م

18- نياحة القديس فيلوكس بابا رومية

19- تذكار تكريس كنيسه السيدة العذراء الأثرية في دير المحرق العامر بـ جبل قسقام

20- تذكار تكريس كنيسة ألشهيد العظيم ماري جرجس في اللد

21- تذكار إلقديس جاورجيوس الإسكندري

22- استشهاد ألقديس الإنبا نهروة

23- استشهاد آلقديس إكبسيما و أبتولاديوس

24- نياحة القديس الانبا مينا أسقف تيمي الأمديد

25- تذكار الأربعة حيوانات غير المتجسدين

26- استشهاد القديس نكاندروس كاهن ميرة

27- نياحة الأب بيروس مدير مدرسة الأسكندرية اللاهوتيه

28- اجتماع مجمع نيقيه المسكوني الإول سنة 325 ميلاديه

29- نياحه ألبابا إسحق البابا البطريرك الحادي و الأربعون

30- استشهاد العذاري الخمسون و امهن صوفية

31- إجتماع مجمع في روما بسبب عيد الغطاس و الصوم الكبير

32- نياحه القديسة حنه والده القديسه العذراء مريم

33- استشهاد القديس ميخايل الراهب

34- استشهاد القديس أرشلاوس و إليشع القس

35- تذكار رئيس ألملائكة الجليل مخائيل

36- نياحة القديس يوحنا السرياني

37- نياحة البابا زاخارياس البطرك الرابع و الستون

38- استشهاد آلقديس ثادرس فيرو

39- نياحة الانبا يوساب بـ جبل الأساس

40- نياحة الانبا تموثاوس اسقف إنصنا

41- تذكار رئيس الملائكة الجليل جوبرائيل

42- استشهاد القديس مارتينوس اسقف ثراكي

43- استشهاد الضابط فارس و معلميه

44- استشهاد القديس ماريمينا العجائبي

45- نياحة القديس يوحنا الربان

46- غدا يبدأ صوم الميلاد المجيد

47- بدء صوم الميلاد

48- تكريس كنيسة القديس أبو نوفر السائح

49- نياحة البابا مينا الثاني البطريرك الحادي و الستون من باباوات الإسكندريه

50- استشهاد القديس يوسطس الأسقف

51- نياحة القديس نيلوس السينائي

52- نياحة البابا يوحنا فم الذهب بطريرك القسطنطينية عام 407 م

53- نياحة القديس بولص بجبل ديفيقين

53- استشهاد القديس فيلوبس الرسول

54- استشهاد القديستان أدرويس و يؤنا

55- تذكار كانيسة القديس سارجيوس و واخس بـ الرصافة

56- استشهاد القديس ابيبوس

57- نياحة البابا إنيانوس البطريرك الثانى بعد مار مرقس الشهيد

58- تذكار بيعتي الآمير ثادرس الشاطبي

59- نياحة القديس إغريغوريوس العجايبي

60- نياحة الباب قسمه الثاني البطريرك الرابع و الخمسون

61- نياحة القديس يوحنا التبايسي بجبل أسيوط

62- تذكار القديسين حلفى و ركاو و رومانيوس و يوحنا و توما و بقطر (فيكتور) و أسحق

63- التذكار الشهري لوالدة الالة القديسة مرتمريم العذراء

64- استشهاد القديس قوزمان و داميان و اخوتهما و امهم

65- تذكار القديس كيرنليوس قائد المائه

66- تذكار تكريس كنيسة القديسة مارينه الشهيده

67- تذكار الأربعة و العشرون قسيس الروحانيين

68- استشهاد الاسقف نرسيس

69- استشهاد القديس تاكلا

70- نياحة البابا بروكليس بطريرك القسطنطينية

71- استشهاد القديس مركوريوس ابى سيفان من القرن الثالث الميلادي

72- استشهاد القديس بالاريانوس و اخيه تيبودنيوس

73- نياحة القديس أغريغوريوس النيصي أسقف نيصاص

74- استشهاد القديس يعقوب الفارسي المقطع

75- تذكار تكريس كنيسة ماربقطر

76- استشهاد القديس صربامون أسقف نيقوس

77- استشهاد البابا بطرس آخر الشهداء البطريرك السابع عشر من الباباوات

78- استشهاد البابا اكليمندس بـ روميا

79- استشهاد القديسة كاثرين الإسكندرانية عام 307 ميلادية

80- تذكار الإعياد الثلاثه السيديه الكبرى

81- استشهاد القديس اكاكيوس بطريرك ألقسطنطينية

82- استشهاد القديس مقاريوس

83- تكريس بيعة القديسين قزمان و دميان و أخوتهما و أمهم

84- استشهاد القديس الراهب يوحنا القليوبي