أبرز احتفالات الأقباط في شهر هاتور القبطي
تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية ببدء شهر هاتور، ثالث الشهور القبطية، وتحيي الكنيسة في هذا الشهر العديد من المناسبات الكنسية ويأتي على رأسها:
مناسبات الكنيسة في شهر هاتور
1- نياحة الأنبا كيرياكوس
2- استشهاد القديسين ماكسيموس و نومتيوس و بقطر و فيلبس
3- استشهاد القديس كيليوباس الرسول احد تلميذي عامواس
4- استشهاد القديسة أنستاسيا الكبيره
5- نياحة البابا بطرس الثالث البطريرك السابع و العشرون
6- آستشهاد القديس مكار الليبي
7- نياحة القديس افراميوس الرهاوي
8- نياحة القديس كيرياكوس الكبير من اهل كورنثوس وعضو مجمع القسطنطينيه
9- استشهاد القديس إثناسيوس و أخته ايرينى من القرن الثانى الميلادى
10- استشهاد القديس اغاثون
11- استشهاد القديس يو حنا و ياعقوب أساقفة فارس
12- استشهاد القديس الأنبا ثوماس الأسقف
13- استشهاد القديس أبيماخوس و عزريانوس
14- ظهور رأس لنجينوس الجندي الذى طعن جنب مخلصنا الصالح
15- نقل جسد القديس الأمير ثادرس إلى بلدة شاطب
16- عيد جلوس قداسه البابا شنوده الثالث
17- بدء تلقيب بطريرك الاسكندريه بـ: بابا الاسكندرية من سنة 232م
18- نياحة القديس فيلوكس بابا رومية
19- تذكار تكريس كنيسه السيدة العذراء الأثرية في دير المحرق العامر بـ جبل قسقام
20- تذكار تكريس كنيسة ألشهيد العظيم ماري جرجس في اللد
21- تذكار إلقديس جاورجيوس الإسكندري
22- استشهاد ألقديس الإنبا نهروة
23- استشهاد آلقديس إكبسيما و أبتولاديوس
24- نياحة القديس الانبا مينا أسقف تيمي الأمديد
25- تذكار الأربعة حيوانات غير المتجسدين
26- استشهاد القديس نكاندروس كاهن ميرة
27- نياحة الأب بيروس مدير مدرسة الأسكندرية اللاهوتيه
28- اجتماع مجمع نيقيه المسكوني الإول سنة 325 ميلاديه
29- نياحه ألبابا إسحق البابا البطريرك الحادي و الأربعون
30- استشهاد العذاري الخمسون و امهن صوفية
31- إجتماع مجمع في روما بسبب عيد الغطاس و الصوم الكبير
32- نياحه القديسة حنه والده القديسه العذراء مريم
33- استشهاد القديس ميخايل الراهب
34- استشهاد القديس أرشلاوس و إليشع القس
35- تذكار رئيس ألملائكة الجليل مخائيل
36- نياحة القديس يوحنا السرياني
37- نياحة البابا زاخارياس البطرك الرابع و الستون
38- استشهاد آلقديس ثادرس فيرو
39- نياحة الانبا يوساب بـ جبل الأساس
40- نياحة الانبا تموثاوس اسقف إنصنا
41- تذكار رئيس الملائكة الجليل جوبرائيل
42- استشهاد القديس مارتينوس اسقف ثراكي
43- استشهاد الضابط فارس و معلميه
44- استشهاد القديس ماريمينا العجائبي
45- نياحة القديس يوحنا الربان
46- غدا يبدأ صوم الميلاد المجيد
47- بدء صوم الميلاد
48- تكريس كنيسة القديس أبو نوفر السائح
49- نياحة البابا مينا الثاني البطريرك الحادي و الستون من باباوات الإسكندريه
50- استشهاد القديس يوسطس الأسقف
51- نياحة القديس نيلوس السينائي
52- نياحة البابا يوحنا فم الذهب بطريرك القسطنطينية عام 407 م
53- نياحة القديس بولص بجبل ديفيقين
53- استشهاد القديس فيلوبس الرسول
54- استشهاد القديستان أدرويس و يؤنا
55- تذكار كانيسة القديس سارجيوس و واخس بـ الرصافة
56- استشهاد القديس ابيبوس
57- نياحة البابا إنيانوس البطريرك الثانى بعد مار مرقس الشهيد
58- تذكار بيعتي الآمير ثادرس الشاطبي
59- نياحة القديس إغريغوريوس العجايبي
60- نياحة الباب قسمه الثاني البطريرك الرابع و الخمسون
61- نياحة القديس يوحنا التبايسي بجبل أسيوط
62- تذكار القديسين حلفى و ركاو و رومانيوس و يوحنا و توما و بقطر (فيكتور) و أسحق
63- التذكار الشهري لوالدة الالة القديسة مرتمريم العذراء
64- استشهاد القديس قوزمان و داميان و اخوتهما و امهم
65- تذكار القديس كيرنليوس قائد المائه
66- تذكار تكريس كنيسة القديسة مارينه الشهيده
67- تذكار الأربعة و العشرون قسيس الروحانيين
68- استشهاد الاسقف نرسيس
69- استشهاد القديس تاكلا
70- نياحة البابا بروكليس بطريرك القسطنطينية
71- استشهاد القديس مركوريوس ابى سيفان من القرن الثالث الميلادي
72- استشهاد القديس بالاريانوس و اخيه تيبودنيوس
73- نياحة القديس أغريغوريوس النيصي أسقف نيصاص
74- استشهاد القديس يعقوب الفارسي المقطع
75- تذكار تكريس كنيسة ماربقطر
76- استشهاد القديس صربامون أسقف نيقوس
77- استشهاد البابا بطرس آخر الشهداء البطريرك السابع عشر من الباباوات
78- استشهاد البابا اكليمندس بـ روميا
79- استشهاد القديسة كاثرين الإسكندرانية عام 307 ميلادية
80- تذكار الإعياد الثلاثه السيديه الكبرى
81- استشهاد القديس اكاكيوس بطريرك ألقسطنطينية
82- استشهاد القديس مقاريوس
83- تكريس بيعة القديسين قزمان و دميان و أخوتهما و أمهم
84- استشهاد القديس الراهب يوحنا القليوبي