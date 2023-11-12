الأحد 12 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

حملات مكثفة للنظافة وتمهيد الطرق والشوارع الرئيسية بالمنيا (صور)

حملات نظافة وتمهيد
حملات نظافة وتمهيد الطرق بمراكز المنيا

شدد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، على رؤساء الوحدات المحلية بتكثيف جهودها في حملات النظافة وتمهيد الطرق على مستوى المحافظة لرفع المخلفات وإزالة الإشغالات من الشوارع بصفة عامة، وذلك في إطار الارتقاء بمنظومة النظافة وتجميل الشوارع والميادين وإضفاء المظهر الحضاري والجمالي للمحافظة وتوفير بيئة نظيفة للمواطنين؛ حرصًا على صحتهم.

وفى هذا السياق، نفّذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة سمالوط شمال المحافظة، حملات نظافة مكثفة على المجازر الآلية ونظافة الشوارع، حيث قامت برفع المخلفات والقمامة بمداخل قرى "العزيمة- طحا الأعمدة- شوشة" وتمهيد وتسوية شوارع قرية العمودين وشوارع امتداد المدارس وسور مدرسة الزراعة وتفرعاته، وتم نقل المخلفات للمقلب العمومي بالظهير الصحراوي، إلى جانب رفع كفاءة مستوى الإنارة بشوارع القرى التابعة لمجلس قروى قلوصنا.

كما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا، رفع المخلفات والقمامة من كورنيش النيل وسط وشمال شارع مصر، ومن أمام مرسى إخناتون حتى مدرسة القومية، أما مركز مطاي شنت الوحدة المحلية حملات نظافة بالطريق الدائري بدءًا من أول ميدان الشهيد حتى ميدان السلام ورفع المخلفات الصلبة والقمامة من مداخل المركز الشمالي والجنوبي ومن طريق مصر أسوان الزراعي.

وفى مركز بنى مزار شمال المحافظة، تمكنت الوحدة المحلية من رفع كفاءة الطرق بحي جنوب المدينة، حيث تم تمهيد وتسوية شارع "سعد زغلول" وشارع "الجمهورية"، إلى جانب حملات النظافة بقري "شلقام- الجرنوس- بردونها"، كما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ملوي بحملة مكبرة على شوارع المدينة شملت شوارع حي شمال وجنوب المدينة وتسوية وتمهيد الشوارع الجانبية.

وفي مركز ديرمواس جنوب المحافظة، تمكنت الوحدات المحلية من رفع المخلفات من تسوية وتمهيد عدد من الطرق فى قرى "بنى حرام- نزلة البدرمان"، للحفاظ على المظهر العام، بالإضافة إلى إصلاح كشافات الإنارة لتسهيل حركة المرور.

حملات نظافة وتمهيد الطرق بمراكز المنيا
حملات نظافة وتمهيد الطرق بمراكز المنيا
حملات نظافة وتمهيد الطرق بمراكز المنيا
حملات نظافة وتمهيد الطرق بمراكز المنيا
حملات نظافة وتمهيد الطرق بمراكز المنيا
حملات نظافة وتمهيد الطرق بمراكز المنيا
حملات نظافة وتمهيد الطرق بمراكز المنيا
حملات نظافة وتمهيد الطرق بمراكز المنيا
حملات نظافة وتمهيد الطرق بمراكز المنيا
حملات نظافة وتمهيد الطرق بمراكز المنيا
حملات نظافة وتمهيد الطرق بمراكز المنيا
حملات نظافة وتمهيد الطرق بمراكز المنيا
حملات نظافة وتمهيد الطرق بمراكز المنيا
حملات نظافة وتمهيد الطرق بمراكز المنيا
حملات نظافة وتمهيد الطرق بمراكز المنيا
حملات نظافة وتمهيد الطرق بمراكز المنيا
حملات نظافة وتمهيد الطرق بمراكز المنيا
حملات نظافة وتمهيد الطرق بمراكز المنيا
حملات نظافة وتمهيد الطرق بمراكز المنيا
حملات نظافة وتمهيد الطرق بمراكز المنيا
حملات نظافة وتمهيد الطرق بمراكز المنيا
حملات نظافة وتمهيد الطرق بمراكز المنيا
حملات نظافة وتمهيد الطرق بمراكز المنيا
حملات نظافة وتمهيد الطرق بمراكز المنيا
حملات نظافة وتمهيد الطرق بمراكز المنيا
حملات نظافة وتمهيد الطرق بمراكز المنيا
المنيا حملات نظافة تمهيد الطرق شوارع مراكز المنيا اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا

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