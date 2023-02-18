السبت 18 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

رفع 145 طن مخلفات في حملات نظافة بالمنيا

حملات نظافة مكثفة
حملات نظافة مكثفة بأحياء وقري المنيا

نظمت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا، حملات نظافة مكثفة لرفع المخلفات والقمامة والتراكمات الصلبة والزراعية والأتربة بشوارع أحياء المدينة ومداخل وشوارع ونقاط التجمع بالقرية التابعة لها، وتمكنت من رفع 145 طن مخلفات ونقلها للمقلب العمومي بالظهير الصحراوي.

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وقال محمد عبد العظيم رئيس حى وسط مدينة المنيا، إنه تم رفع ما يقرب من ٤٠ طنا من المخلفات والقمامة والأتربة بحى وسط المدينة خلال يومين من مختلف شوارع الحى ونقاط التجمع وتم نقلها المقلب الوسيط لتوفير بيئة صحية للمواطنين والحد من انتشار الأمراض والأوبئة وخاصة كورونا.

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وأضاف حماده جمعة، رئيس الوحدة المحلية بقرية دمشير، أن قسم البيئة بالوحدة المحلية بالقرية واصل أعمال النظافة اليومية برفع ٢٠طن مخلفات وتراكمات من نقاط التجمع بالقرية والتوابع لتوفير بيئة صحية للمواطنين والحفاظ على سلامتهم من انتشار الأمراض والأوبئة، كما تم مسح الطرق والشوارع الرئيسية بالقرية بالجليدر لتيسير حركة المواطنين والمركبات.

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وأوضح مصطفى الدبيكي، نائب رئيس المركز والمدينة، أن قسم البيئة بحى غرب المدينة واصل حملات النظافة ورفع المخلفات والقمامة والتراكمات والأتربة وتمكن من رفع ٣٠ طن مخلفات وتراكمات موجوده بأماكن التجميع اليوميه بشوارع واورقة الحى وبجميع الورادى ونقلها للمقلب العمومى بالظهير حفاظا على مظهر وجمال المدينة وتوفير بيئة صحية.

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المنيا رفع 145 طن مخلفات حملات نظافة بأحياء وقري المنيا المقلب العمومي بالظهير الصحراوي محمد عبد العظيم رئيس وسط مدينة المنيا

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وائل لطفي

«الوثائقية» وتحولات الإعلام المصرى

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