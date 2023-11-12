الأحد 12 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

حملة المرشح الرئاسى فريد زهران تعلن استكمال هيكلها الأساسى

فريد زهران
فريد زهران

أعلنت حملة المرشح الرئاسي فريد زهران عن استكمال الهيكل الأساسي لها باختيار الهيئة الاستشارية للمرشح، والتي تضم عددًا من الخبراء والمتخصصين في مجالات متنوعة.

وتضم الهيئة الاستشارية:

المهندس أشرف حلمي، منسق، عبدالعظيم حماد، الدكتور إبراهيم نوار، الدكتور أحمد مجاهد، الدكتور محمد طه عليوة، الدكتور إيهاب الخراط، محمود سامي الإمام، خالد راشد، الدكتور فريدي البياضي، المهندس إيهاب منصور، الدكتور حنا جريس، الدكتور أحمد علاء فايد، الدكتور رائد سلامة، ريهام عبدالنبي، سناء السعيد، أحمد فوزي، زينب السلايمي، الدكتورة نيفين عبيد، الدكتور أحمد السيد، الدكتور مروة الشافعي، الدكتور حسام عيد، الدكتور هشام فهمي، الدكتور أبانوب جمال، الدكتور هاني حافظ، المهندس عماد عوني.

وكانت الحملة قد أعلنت عن أعضاء المكتب التنفيذي ومنسقي ومقرري اللجان المختلفة بها.

المرشح الرئاسي فريد زهران الهيئه الاستشاريه الخبراء والمتخصصين الحملة الإنتخابية العمل السياسي

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