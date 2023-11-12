الأحد 12 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

"القومي للمرأة" يشكر وزير الداخلية على تخصيص مستشفيات الشرطة للكشف على الأطفال بالمجان

مايا مرسي
مايا مرسي

تقدم المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي وجميع عضواته وأعضائه بخالص الشكر والتقدير إلى اللواء محمود توفيق وزير الداخلية بتوجيهه بتخصيص مستشفيات الشرطة لتوقيع الكشف الطبي على الأطفال بالمجان اعتبارًا من 20 نوفمبر 2023 ولمدة 3 أيام (من الساعة 5-8 مساءً) بمستشفيات الشرطة.

وأعربت الدكتورة مايا مرسي، عن بالغ سعادتها وفخرها بتوجيه السيد اللواء محمود توفيق وزير الداخلية والذي يعد استكمالا لجهود الوزارة في دعم ومساندة الأمهات والأسر المصرية، مشيدة بحرص أجهزة وقطاعات الوزارة الدائم على تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية للمرأة المصرية والاهتمام بالمبادرات الإنسانية والمجتمعية خاصة في مجال الرعاية الطبية.

يأتي ذلك ضمن مواصلة وزارة الداخلية جهودها في تقديم الخدمات المجتمعية للمواطنينمن من خلال تقديم الكشف الطبي على الأطفال وصرف الادوية لهم "حال الاحتياج"بالمجان إعتبارًا من 20نوفمبر 2023 ولمدة ثلاثة أيام (من الساعة 5-8 مساءً)بمستشفيات الشرطة وذلك بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الطفل والذي يوافق 20نوفمبر 2023.

المجلس القومي للمرأة ​وزارة الداخلية الأفغانية​ وزير الداخلية مستشفيات الشرطة الأطفال

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