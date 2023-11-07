الثلاثاء 07 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

قومى المرأة ببنى سويف ينفذ حملة طرق الأبواب بعنوان "احميها من الختان"

حملة طرق الأبواب
حملة طرق الأبواب

أعلن المجلس القومي للمرأة في بني سويف، عن تنفيذ حملة طرق الأبواب بعنوان "احميها من الختان" التى تعقد بجميع محافظات الجمهورية وتأتى فى إطار جهود اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث.

وأوضحت نرمين محمود مقررة فرع المجلس القومي للمرأة ببني سويف، أن الحملة استهدفت قرى بنى عدى وأشمنت والزيتون وطحا البيشة وبنى ماضى وبياض العرب وأبو سليم واهوة وباروط بإجمالي 4 آلاف و250 زيارة، تم خلالها استهداف 14 ألف و797 سيدة ورجلا وطفلا.

وأشارت «محمود» إلى مشاركة عضوات وأعضاء فرع المجلس بالمحافظة وميسرات المجلس والشابات المتطوعات فى التوعية الميدانية، بالإضافة إلى القيادات الدينية من الأئمة والقساوسة والواعظات والراهبات حيث تركز هذة الحملة على قضية  مناهضة تطبيب الختان وإزالة ما ارتبط بالاذهان بأن إضفاء الطابع الطبي على جريمة الختان يجعلها آمنة، ونشر الوعى بالعقوبات القانونية التي توقع على كل من مارس الختان كالطبيب وأطقم التمريض وغيرهم من مقدمي الخدمات الطبية، أو طلبة او دعا أو روج له، والإشارة إلى الآثار النفسية والجسدية لضحايا الختان.

وفي سياق آخر، أثنى الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بنى سويف، على الجهود والأنشطة المتعددة التي يقوم بها فرع المجلس القومي للمرأة فى خدمة قضايا المرأة، في شتى المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والقانونية علاوة عن جهود معالجة القضايا والظواهر السلبية بالمجتمع من خلال التعاون والتنسيق مع شركاء التنمية بالمحافظة، والسعى لتحفيز المرأة السويفية وتشجيعها على المشاركة الجادة والفاعلة فى مختلف المناحي وتأهيلها ثقافيا وعلميا ومجتمعيا واقتصاديا، مؤكدًا أن الدولة نفذت خطوات مهمة فى مجال إتاحة الكثير من السبل لتبوء المرأة مكانتها الأفضل فى مختلف المجالات.

جاء ذلك خلال مناقشته للتقرير الذى أعدته نارمين محمود مقررة فرع المجلس القومي للمرأة بالمحافظة، والذى تضمن الإشارة إلى الجهود والأنشطة والفعاليات والمبادرات التي أطلقها المجلس "خلال أكتوبر الماضي" في العديد من المجالات التي استهدفت تقديم الدعم والرعاية للسيدات والفتيات في المجالات الاجتماعية والصحية والاقتصادية وغيرها.

بني سويف القومي للمرأة اشمنت بنى عدي ختان الآناث

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