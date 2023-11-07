الثلاثاء 07 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

"قومي المرأة ببني سويف" يُعلن تنفيذ 13 ندوة توعوية للطلاب

نرمين محمود
نرمين محمود

أثنى الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بنى سويف، على الجهود والأنشطة المتعددة التي يقوم بها فرع المجلس القومي للمرأة فى  خدمة قضايا المرأة، في شتى المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والقانونية علاوة عن جهود معالجة القضايا والظواهر السلبية بالمجتمع من خلال التعاون والتنسيق مع شركاء التنمية بالمحافظة، والسعى لتحفيز المرأة السويفية وتشجيعها على المشاركة الجادة والفاعلة فى مختلف المناحي وتأهيلها ثقافيا وعلميا ومجتمعيا واقتصاديا، مؤكدًا على أن الدولة نفذت خطوات هامة فى مجال إتاحة الكثير من السبل لتبوء المرأة مكانتها الأفضل فى مختلف المجالات.

جاء ذلك خلال مناقشته للتقرير الذى أعدته نارمين محمود مقررة فرع المجلس القومي للمرأة بالمحافظة، والذي تضمن الإشارة إلى الجهود والأنشطة والفعاليات والمبادرات التي أطلقها المجلس  خلال أكتوبر الماضي في العديد من المجالات التي استهدفت تقديم الدعم والرعاية للسيدات والفتيات في المجالات الاجتماعية والصحية والاقتصادية وغيرها.

وأوضحت مقررة الفرع، أنه تم تنفيذ عدد من الجهود والأنشطة ضمن المبادرة الوطنية لتمكين الفتيات "دوي" شملت 13 ندوة توعوية استفاد منها أكثر من 5 آلاف طالبة بمدارس مراكز: بني سويف وناصر وإهناسيا، وتدريب 30 من الميسرات والمتطوعات على المبادرة بمقر الفرع، بجانب ورشة عمل حول صناعة الإكسسوارات والنحاس بالتنسيق مع مكتب العمل ومشروع قدرة استهدفت 20 سيدة.

وفي مجال تدريبات الريادة، تم تدريب أكثر من 500 بقرى بني سويف والواسطى والفشن، خلال ندوات تدريبية وتثقيفية استمرت 21يوما، ضمن خطة المحافظة لتمكين المرأة في مختلف المجالات، كما تم تنفيذ دورة  تدريبية حول التثقيف المالي في مرحلته الجديدة، استمرت 5 أيام  استهدفت 35 متدربة بقرية باها -مركز بنى سويف، فيما تم عقد لقاء مبادرة قدوتك بالديوان العام للمحافظة استهدف  80 سيدة،بجانب تنظيم ندوة حول المشروعات القومية في الجمهورية الجديدة ببنى سويف، تحت شعار "صوتك مستقبلك" بالتنسيق مع مركز النيل للإعلام بمقر الفرع استهدفت 50 رائدة ريفية.

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