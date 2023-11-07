الثلاثاء 07 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

تكريم بسمة رمضان لحصولها على 6 ميداليات بمنافسات البطولة العربية والإفريقية لرفع الأثقال

التكريم
التكريم

كرم محمد عبد التواب وكيل وزارة التربية والتعليم ببني سويف، اليوم، الطالبة بسمة رمضان عبد الوهاب بالصف الثاني الإعدادي بمدرسة محمد فريد الاعدادية بإدارة ناصر ولاعبة المنتخب الوطني لرفع الأثقال لحصولها  على 5 ميداليات ذهبية وميدالية فضية ضمن منافسات البطولة العربية والأفريقية فى لعبة رفع الأثقال ناشئين، شباب، كبار التي أقيمت بمجمع الصالات باستاد القاهرة  خلال الفترة من 25  إلى  31  أكتوبر  الماضي.

وأشاد  وكيل وزارة التربية والتعليم على الأداء المشرف للطالبة بسمة وحصدها ميداليات ذهبية وفضية،متمنيا لها مزيد من الإنجازات لها ولوطنها  مصر، مهنئا أسرتها على هذا الإنجاز، مؤكدًا أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا برعاية الموهوبين والمبدعين في مختلف المجالات وتعمل على رعايتهم وصقل مواهبهم من أجل بناء جيل قادر على الابتكار والإبداع وتحمل المسؤولية ومواجهة تحديات المستقبل وبما يتسق مع رؤية مصر 2030.

يذكر أن اللاعبة بسمة  تعد  أصغر لاعبة فى البطولة حيث سجلت رقمًا افريقىًا جديدًا وهو ( 78 كجم) رغم صغر سنها حيث حصلت على 3 ميداليات ذهبية فى (الكلين/ الخطف / المجموع ) في البطولة الافريقية  ميزان (45) كجم، و2 ميدالية  ذهبية فى( الكلين/ المجموع)، وميدالية فضية فى ( الخطف ) في البطولة العربية تحت 17 سنة ميزان (45)كجم.

 

بني سويف التربية والتعليم طالبة مركز ناصر ميداليات

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