بني سويف تستقبل باخرة سياحية على متنها 39 إنجليزيا

استقبلت محافظة بني سويف، الباخرة السياحية مصر" فندق عائم" خلال رحلتها ومرورها قادمة من القاهرة إلى أسوان، وعلى متنها فوج قوامه 39 سائحا إنجليزيًا، وكان في استقبال الفوج، رانيا عزت، مدير عام السياحة، وهبة السيد وكيل الإدارة، ومحمد فتحي مسؤول الرحلات بالإدارة.

وأعدت الإدارة العامة للسياحة برنامجًا سياحيًا، يتضمن استقبال الفوج بالمرسى السياحي وتنظيم جولة حرة بالممشى السياحي لكورنيش النيل، للاستمتاع بمنظر ورعة النيل، بجانب توزيع بعض المطويات والكتيبات عليهم للتعريف بأهم المعالم السياحية والأثرية بالمحافظة.

أعرب أعضاء الفوج عن سعادتهم بحفاوة الاستقبال وجمال وروعة الطبيعة واعتدال الطقس خلال الفترة الحالية في بني سويف، معربين عن تقديرهم لمحافظ الإقليم والتنفيذيين القائمين على استقبالهم وتوفير كافة التسهيلات والتأمين أثناء توقفهم بالمحافظة خلال رحلتهم النيلية بين القاهرة وأسوان، حيث حرصوا على التقاط صور تذكارية على الممشى السياحي لتوثيق زيارتهم لبني سويف، قبل التوجه لاستكمال برنامج الرحلة بزيارة هرم ميدوم في ختام الزيارة.

محافظ بني سويف يتابع إزالة التعديات على الأراضي الزراعية

وفي سياق آخر، واصل الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، متابعته لسير العمل في ملف إزالة التعديات على الأراضي الزراعية، التي تم تنفيذها يوم أمس الاثنين، والتي يتم تنفيذها بالتعاون بين الوحدات المحلية ومديرية الزراعة، وبالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية والأمنية المعنية، وذلك تنفيذًا لتكليفات الحكومة بمواجهة كافة أشكال التعديات على الأراضي الزراعية والتعامل بحسم في هذا الملف الحيوي من خلال استمرار حملات الإزالة، مع التركيز على إزالة التعديات في المهد.

وتنفيذا لتوجيهات المحافظ، وبإشراف ومتابعة من السكرتير العام اللواء حازم عزت، تواصل الجهات التنفيذية تنظيم حملاتها المكثفة للحفاظ على مساحة الأرض الزراعية، والتصدي لأي محاولة تشوين مواد بناء أو حفر أساسات أو أي شكل من أشكال التعدي عليها بكل حسم، حيث تمكنت تلك الحملات " أمس" من إزالة 260 حالة تعد على إجمالي مساحة 14 فدانا و11 قيراطًا، بجانب إيقاف أعمال بناء لطوابق علوية بدون ترخيص داخل الحيز العمراني.