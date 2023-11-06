الإثنين 06 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ بني سويف يترأس المجلس الاستشاري الاقتصادي الاجتماعي

محافظ بني سويف
محافظ بني سويف

ترأس الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف اجتماع المجلس الاستشاري الاقتصادي الاجتماعي للمحافظة، وذلك ضمن الاستعداد للمشاركة في النسخة الثالثة للمعرض الأفريقي للتجارة البينية والذى تنظمه وزارة التجارة والصناعة بالتعاون  مع الاتحاد الأفريقي وأمانة اتفاقية التجارة الحرة القارة الأفريقية، وخلال الفترة من 9-15 نوفمبر 2023 بمركز مصر للمعارض، الذي من المتوقع أن يحظى بمشاركة 75 دولة و1600 عارض من شتى الدول الأفريقية، وذلك لعرض الفرص التجارية والاستثمارية في عدد من الدول الإفريقية

أكد المحافظ، أن استضافة القاهرة للمعرض للمرة الثانية يعكس التزام الدولة المصرية بدفع جهود التنمية الاقتصادية الشاملة بالقارة الإفريقية من خلال زيادة معدلات التبادل التجاري وتعزيز مشروعات التصنيع المشترك فضلًا عن العمل على تحقيق التكامل الاقتصادي القاري، لاسيما أن المعرض يسهم في تفعيل اتفاقية التجارة القارية الإفريقية AFCFTA، ويستهدف زيادة معدلات التجارة البينية بين الدول الإفريقية وعرض الفرص والمقومات الاستثمارية الكبيرة المتاحة بالقارة.

وأشار إلى خطة الدولة لزيادة الصادرات للخارج، من خلال العمل على محورين أساسيين يشمل زيادة الصادرات المصرية لأسواق أفريقيا وتعميق التبادل التجاري مع دول القارة السمراء والتوسع في تدشين المراكز اللوجستية بالقارة لتوفير البضائع الحاضرة في قطاعات تمتلك مصر فيها ميزة نسبية.بالتوازي مع  زيادة الصادرات بصورة عامة لكافة الأسواق الدولية.

ووجه محافظ بنى سويف رؤساء المناطق الصناعية وجمعية المستثمرين بسرعة تعريف رؤساء مجالس المصانع والشركات الصناعية، التي لم تبد استعدادها بالمشاركة في المعرض، بأهمية تعظيم الاستفادة من المشاركة فيه، والعوائد الاقتصادية على كافة الأصعدة، من أجل زيادة صادراتها للخارج، كما تم التوجيه بإعداد مقترحات وآليات لدعم الصادرات لعرضها على الجهات المختصة لتنمية صادرات المحافظة، لاسيما وأن عدد المصانع والشركات منها مصانع وشركات عالمية بعدد من المناطق الصناعية بالمحافظة.

أكد على دعم المحافظة للفرص الاستثمارية والمستثمرين، وتذليل كافة المعوقات في هذا الملف، قائلًا: "باب مكتبي مفتوح لكل مستثمر لديه أي مشكلة للعمل على سرعة حلها من خلال التنسيق مع الجهات ذات الصلة"، فيما أعرب المستثمرون ورؤساء جمعيات المستثمرين عن تقديرهم وشكرهم للمحافظ لدعمه قطاع الصناعة والاستثمار بالمحافظة، وتوفير البيئة المناسبة للتنمية الصناعية بها.

بني سويف المجلس الاستشاري الاقتصاد المناطق الصناعية المصانع

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