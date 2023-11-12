الأحد 12 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

لا شبهة جنائية.. حفظ التحقيقات حول وفاة طفل إثر سقوطه من أعلى منزله بالجيزة

جثة طفل
جثة طفل

قررت النيابة العامة بشمال الجيزة، حفظ التحقيقات حول وفاة طفل إثر سقوطه من الطابق العاشر بالعجوزة، بمحافظة الجيزة بعدما انتهت التحقيقات إلى عدم وجود شبهة جنائية. 

وقالت أسرة الطفل خلال التحقيقات إنه سقط سهوًا اثناء لهوه بشرفة المنزل، نافيين وجود شبهه جنائية حول الواقعة، وصرَّحت النيابة بدفن جثة الطفل بعدما تبين عدم وجود شبهة جنائية حول الواقعة.

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وتلقى المقدم حسام العباسي، رئيس مباحث قسم شرطة العجوزة بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها سقوط شخص من علو بدائرة القسم، وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ.

وبالفحص تبين العثور على جثة طفل 5 سنوات به آثار كسور ونزيف وسط بركة من الدماء، وبعمل التحريات وسؤال أهلية المتوفي أفادوا أنه أثناء لهو نجلهما اختل توازنه وسقط من شرفة الشقة محل سكنهما بالطابق العاشر وجرى نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

وفاة طفل الجيزة النيابة العامة العجوزة قسم شرطة العجوزة

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