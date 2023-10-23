"مات بهدوم المدرسة".. كواليس سقوط طفل من الطابق الخامس بعقار في الهرم

كشفت تحقيقات النيابة العامة بالهرم، ملابسات وفاة طفل عقب سقوطه من الطابق الخامس.

وتبين من المعاينة أن الطفل كان يرتدي الزي المدرسي وتبين أن أسرة الضحية اعتادت ترك مفتاح الشقة في أحد الأحذية أمام باب الشقة، وأن التلميذ أثناء انتظاره والدته داخل الشقة سقط أثناء اللهو إلى الشارع الخارجي،تم تحرير محضرا وتولت النيابة التحقيق.

وتلقت أجهزة الأمن بلاغًا من الأهالي بسقوط طفل من أعلى احد الأبراج، وبالانتقال والفحص تم العثور على جثة الطفل “ادم- 9 سنوات- طالب بالصف الثالث الابتدائي”.

وأفاد التقرير الطبي أن الطفل توفي إثر إصابته بسحجات وكسور متفرقة بالجسم.

وتبين من التحقيقات أن الطفل كان ينتظر بمفرده داخل الشقة محل سكنه بعد عودته من المدرسة لحين عودة والدته من عملها وانهم يقوموا بترك مفتاح الشقة له داخل احد الأحذية أمام باب الشقة واليوم فوجئوا باتصال من الجيران يفيد بسقوط الطفل وتبين أن زجاج الشرفة الخاصة بغرفة المتوفى مفتوح ويرجع سقوطه أثناء لهوه.