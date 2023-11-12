الأحد 12 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

فى ذكرى أسطورة المسرح.. محطات فنية فى حياة الفنان محمود القلعاوى

محمود القلعاوي
محمود القلعاوي

يصادف اليوم ذكرى ميلاد أسطورة المسرح الفنان الراحل محمود القلعاوي، فهو من مواليد 12 نوفمبر عام 1939، ورحل عن عالمنا في 10 ديسمبر عام 2018 عن عمر يناهز الـ79 عامًا.
يعد الفنان الراحل محمود القلعاوي، من أبرز نجوم المسرح واستطاع من خلاله صناعة الضحك وخطف المشاهد بسبب إيفيهاته وخفة دمه، ليترك بصمة كبيرة في عالم السينما وتاريخًا حافلًا بالأعمال المميزة التي ما زالت عالقة في أذهان الجماهير لوقتنا هذا.
وتزامنًا مع ذكرى ميلاد أسطورة المسرح الفنان الراحل محمود القلعاوي، يرصد موقع "الدستور" في هذا التقرير كافة التفاصيل والمعلومات التي لا تعرفونها عن ملك الكوميديا محمود القلعاوي، وإليكم التفاصيل على النحو التالي كما ينبغي.

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السبت.. "أعظم السيمفونيات" تتواصل علي المسرح الكبير بالأوبرا

في ذكرى أسطورة المسرح.. محطات فنية في حياة الفنان محمود القلعاوي

بالرغم من انتماء الفنان محمود القلعاوي لأسرة فنية، إلا أنه أستطاع إظهار موهبته وخفة دمه في أعماله، فهو ابن الفنان عبدالحليم القلعاوي وشقيق إحسان القلعاوي، وتألق في تقديم العديد من الأعمال الفنية منها المسرحي والسينما والدراما المصرية.

في ذكرى أسطورة المسرح.. محطات فنية في حياة الفنان محمود القلعاوي

وقدم محمود القلعاوي خلال مسيرته الفنية أكثر من 17 عملًا مسرحيًا أبرزها: "أنا مين فيهم -  المحظوظ -  عبده يتحدى رامبو - واحد لمون والتانى مجنون - أولاد دراكولا - واد عفريت -  خد الفلوس وإجرى - دربكة همبكة  - وراك وراك - أنا ومراتي ومونيكا - افتح المحضر" وغيرها من الأعمال المسرحية، أما عن أهم أعمالة السينمائية: "الرجل الذي عطس - هدى ومعالي الوزير - أحضان الخوف - قمر الليل - صباح الخير يا سيناء - برج المراهقين - على سبايسي - عليش دخل الجيش".

في ذكرى أسطورة المسرح.. محطات فنية في حياة الفنان محمود القلعاوي

قصة اعتزال محمود القلعاوي

وبالرغم من النجاح الساحق الذي حققة القلعاوي خلال مسيرته الفنية إلا أنه ظهر في أحد اللقاءات معلنًا عن اعتزاله التمثيل بسبب أن كان يُستعان به كضيف شرف في بعض الأعمال، لافتًا إلى أن أماكن التصوير كانت بعيدة، علاوة علي أنه كان يطلب منه العودة إلى التصوير في اليوم التالي، الأمر الذي كان يسبب له إرهاقًا شديدًا.

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