في ذكراه.. محطات في حياة «ملك المسرح» محمود القلعاوي

أسباب اعتزال القلعاوي الفن

أعماله الفنية

تمر اليوم ذكرى رحيل الفنان محمود القلعاوي، الذي ولد في 12 نوفمبر عام 1939 عن عمر ناهز الـ 79 بعد أن قدم ما يزيد عن 130 عملا فنيا للسينما والمسرح والتليفزيون، تركت بصمة لدى المشاهد، حيث لقبه كبار أساتذة المسرح بـ"ملك المسرح".حصل القلعاوي على ليسانس الحقوق عام 1964، ثم عمل بهيئة المسرح وكانت بداية مسيرته الفنية في السبعينيات من القرن الماضي، من خلال المسرح، ثم كانت أول مشاركاته السينمائية عام 1971 في فيلم (لعنة امرأة).القلعاوي رغم أنه أكثر أعماله كانت في المسرح إلا أن بدايته الأولى التليفزيون، وكان بيته الأول كما جاء ببعص التصريحات له، وقبل رحيله كان آخر أعماله قام بتمثيلها على خشبة المسرح، حيث كانت مسرحية "كناس وناس" عام 2013، مع النجم أحمد بدير.7 سنوات قبل رحيله اعتزل فيها الفن، وكان حزينا للغاية، ولكن اعتزاله جاء لأن المسرح الذي عشق لم يناسب ظروفه الحالية وأن لم يكن مثل زمان، وقبل رحيله اعتزل الناس وانغلق على نفسه، قدم القلعاوي العديد من المشاركات المسرحية والتلفزيونية، ولعب أدوار مميزة مع النجم الكوميدي محمد صبحي، والنجم الراحل محمد نجم، وصلاح عبدالله، وناجي سعد.قدم العديد من الأعمال السينمائية منها: «برج المراهقين والعبقري خمسة وريا وسكينة ولامن شاف ولا من دري وهدى ومعالي الوزير»، كما قام بالتمثيل والبطولة في العديد من الأعمال المسرحية، أبرزها: «أنت حر والعم النبيل وعفاريت من ورق ودون كيشوت ووارك وراك»، ولمع في الكوميديا فعرض له عدة أعمال منها: «رحلة المليون وبرج الكابر».وأما عن المسرحيات التي شارك فيها مع النجم محمد نجم وهي: مسرحية عبده يتحدى رامبو، واحد لمون والتانى مجنون، وأولاد دراكولا، مسرحية واد عفريت.وأما عن المسرحيات التي شارك فيها مع عدد من النجوم هي: مسرحية انا مين فيهم مع ميمي جمال، المحظوظ مع سمير غانم، خد الفلوس وإجرى مع أحمد آدم، وراك وراك مع ميمي جمال ومحمود الجندي، مسرحية افتح المحضر مع وحيد سيف، مسرحية إنت حر مع محمد صبحى وشريهان.