السبت.. "أعظم السيمفونيات" تتواصل علي المسرح الكبير بالأوبرا

تواصل سلسلة “أعظم السيمفونيات” التى تنظمها دار الاوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر، مشاركتها في أوركسترا القاهرة السيمفوني.

ويقام حفل بقيادة المايسترو احمد الصعيدي وبمشاركة عازفة البيانو لورا ميكولا وذلك فى الثامنة مساء السبت 11 نوفمبر علي المسرح الكبير.

ويتضمن البرنامج عددً من أهم الأعمال الكلاسيكية العالمية لكبار المؤلفين منها رابسودية إسبانية لـ راڤل، رابسودية - السيمفونية الثالثة لـ راخمانينوف.

الجدير بالذكر أن أوركسترا القاهرة السيمفوني تأسس عام 1959 على يد المايسترو النمساوي فرانز ليتشاور، ومنذ هذا التاريخ يسهم في إثراء الحياة الموسيقية في مصر من خلال استضافة اشهر الموسيقيين فى العالم وأيضا يعمل على تشجيع الموسيقيين المصريين من المؤلفين والعازفين والقادة فى الاعلان عن انفسهم، وعلى مدار تاريخه نجح فى ضم مؤلفات عالمية الى ريبرتواره الفنى، كما نظم العديد من ورش العمل لمدربين دوليين، هذا الى جانب جولات فنية في أرجاء العالم.