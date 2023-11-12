الأحد 12 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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أستاذ العلوم السياسية تُبرز أهم رسائل الرئيس السيسى خلال القمة العربية الإسلامية

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

قالت الدكتورة إيمان زهران، أستاذ العلوم السياسية، إن كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال القمة العربية الإسلامية التي انعقدت في الرياض جاءت وفقًا للتطورات التي تمر بها القضية الفلسطينية والحرب في غزة، على المستويين الميداني والسياسي.

وأضافت إيمان زهران، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن رسائل القاهرة خلال القمة الاستثنائية، جاءت لتؤكد على الثوابت المصرية تجاه القضية الفلسطينية، بالإضافة إلى كيفية إدارة الملف وفقًا للمحددات المصرية، مثل وقف إطلاق النار وحل الدولتين، وإدخال المساعدات بصفة مستدامة ورفض تهجير الفلسطينيين.

كلمة مصر في قمة الأمس تناولت الشقين القانوني والجنائي لما يحدث في فلسطين

وأشارت أستاذة العلوم السياسية، إلى أن كلمة مصر في قمة الأمس تناولت الشقين القانوني والجنائي لما يحدث في فلسطين، من حالة الإبادة الجماعية التي يجرى انتهاكها من جيش الاحتلال، وجرى التنويه عليها مصريًا، ليس فقط بالاجتماعات والقمم المباشرة، ولكن عبر الدبلوماسية الرئاسية أيضًا وتحركات الخارجية المصرية، مع تأكيد المطالبة بإجراء تحقيق دولي في كل ما ارتكبته دولة الاحتلال من انتهاكات بحق الشعب الفلسطيني.

 

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