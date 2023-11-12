الأحد 12 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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أستاذ علوم سياسية: كلمة السيسى فى قمة الرياض كانت أقوى من البيان الختامى

الدكتور أيمن الرقب
الدكتور أيمن الرقب

قال الدكتور أيمن الرقب، أستاذ العلوم السياسية، إن كلمة  الرئيس عبدالفتاح السيسي في القمة العربية الإسلامية بالرياض كانت أقوى من البيان الختامي للقمة، مشيدًا بالموقف المصري تجاه القضية الفلسطينية.

وأضاف الرقب، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"،  أن مصر استغلت القمة العربية بالرياض للتحرك لدعم القضية الفلسطينية، وإسقاط مخطط تهجير الفلسطينيين، وإيقاف عملية القتل العشوائي الذي يقوم به الاحتلال الإسرائيلي.

أستاذ العلوم السياسية يوضح أهمية الدور المصري في القمة العربية الإسلامية بالرياض

وأوضح أستاذ العلوم السياسية، أن كلمة الرئيس السيسي بالقمة العربية أشارت بشكل أساسي إلى أن استمرار العنف الإسرائيلي سيؤدي إلى اتساع دائرة التوتر في المنطقة، منوهًا بأن مصر تدرك أن القضية الفلسطينية هى قضية العرب الأولى، وارتوت الأراضي الفلسطينية بدماء الجنود المصريين.

استاذ العلوم السياسية الرئيس عبد الفتاح السيسي كلمة القمة العربية الإسلامية الرياض البيان الختامى لقضية الفلسطينية

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