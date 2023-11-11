السبت 11 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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الرئيس السيسى يطالب بتنفيذ 6 مطالب أساسية لحل الأزمة فى غزة

الرئيس عبدالفتاح
الرئيس عبدالفتاح السيسي

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنه لا بد من تنفيذ 6 متطلبات رئيسية بدون إبطاء لحل الأزمة في غزة، أولها الوقف الفورى لإطلاق النار بدون قيد أو شرط، ووقف كافة الممارسات التي تستهدف التهجير القسري للفلسطنين لأي مكان خارج أرضهم. 

وتابع الرئيس السيسي، خلال كلمته بالقمة العربية الإسلامية غير العادية، أنه يجب اضطلاع المجتمع الدولي بمسئوليته بضمان أمن المدنيين من الشعب الفلسطيني، وضمان النفاذ الآمن والسريع والمستدام للدخول للمساعدات الإنسانية وتحمل إسرائيل مسئوليتها الدولية باعتبارها القوة القائمة بالاحتلال. 

واستطرد، أنه لا بد من التوصل وتسوية الصراع وفق صيغة حل الدوليتن وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية.  

واختتم الرئيس السيسي، المطالب بأن يحدث إجراء تحقيق دولي في كل ما حدث من انتهاكات للقانون الدولي ضد الشعب الفسلطيني. 

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