محافظ القاهرة: رفع درجة الاستعداد للتعامل مع التغيرات الجوية

أكد اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، أنه تم رفع درجة الاستعداد للتعامل مع التغيرات الجوية التي تشير لسقوط أمطار خلال اليوم طبقًا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية، كما تم نشر الشفاطات والبدالات بمطالع ومنازل الكباري في أحياء القاهرة المختلفة.

وأكد محافظ القاهرة أنه يتابع الإجراءات التي اتخذتها جميع الأحياء وشركتيِّ المياه والصرف الصحي وهيئة النظافة لتنفيذ الخطة الموضوعة للتعامل الفوري مع أي تجمعات لمياه الأمطار.

وشدد محافظ القاهرة على جميع المسئولين التنفيذيين بالمحافظة، بالتعامل السريع مع الشكاوى التي ترد من المواطنين بأماكن تجمع المياه وإزالتها على الفور والحفاظ على انتظام الحركة المرورية.

وأضاف المحافظ أنه تم ربط غرفة العمليات المركزية بالمحافظة وغرف العمليات التابعة للجهات المختلفة بمركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بمحافظة القاهرة لمتابعة إجراءات التعامل الفورى مع أى طارئ لضمان الاستجابة السريعة لأية بلاغات أو شكاوى من المواطنين.