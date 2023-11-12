"ضرب الملحنين والغيرة من فساتين زميلاتها".. شائعات طاردت فايزة أحمد

كانت المطربة فايزة أحمد واحدة من أشهر وأكثر المطربات شهرة في العالم العربي في فترة الستينيات والسبعينيات من القرن الماضي، وقد تمتعت بصوت جميل وأداء مميز، كما كانت تتمتع بشخصية قوية وحضور طاغٍ على المسرح.



ورغم نجاحها الكبير، إلا أن فايزة أحمد لم تسلم من الشائعات والأقاويل، التي طالت حياتها الشخصية ومسيرتها الفنية، فقد كانت تشعر بالإحباط والضيق بسبب هذه الشائعات، كما أنها كانت تشعر بالظلم بسبب اتهامها بأمور لم تفعلها.



وحاولت فايزة أحمد في كثير من الأحيان دحض هذه الشائعات، إلا أن ذلك لم يكن كافياً، حيث استمرت هذه الشائعات في الانتشار.

شائعة ضرب الملحنين



فى تقرير بعنوان "فايزة أحمد تجدد شباب قلبها وصوتها على يد فتى الأحلام" نشر في مجلة الكواكب سردت فيه عدد من الشائعات التي تعرضت لها فايزة أحمد آنذاك بما أنها كانت محط أنظار العالم في هذا التوقيت.



وقالت المجلة: إنه ذات يوم، هو على وجه التحديد، اليوم الذى بدأت فيه مطربة لعائلة، حياتها الفنية كانت الصحف والمجلات التى تصدر لا يمكن أن تخلو من خبر يمسها، أحدهما مثلا، كان يقول، لم يعجب شكل الموسيقى المطربة فايزة أحمد، فاستدارت إليه بينما كانت تغنى على المسرح، لكى تضربه بالطبلة، وتثج رأسه.



كما أن هناك شائعة أخرى، وهى أنه ذات يوم، نشز أحد الموسيقين أثناء وصلة فايزة أحمد، مما دفعها بدون سؤال ولا جواب إلى تحطيم المود على رأسه.



شائعة الغيرة من فساتين زميلاتها

وتابعت، هذا بالنسبة للأخبار العامة الفنية، أما الأخبار الخاصة والعائلية، فقد كانت أدهى وأمر، حيث إنه ذات يوم قبل أن فايزة أحمد اشترت دزينة فساتين من باريس، رغم أن دولاب ملابسها يعج بالملابس، لمجرد أنها رأت فى إحدى المجلات صوراً تمثل إحدى زميلاتها من المطربات، أنها اشترتهما من محلات ( كريستيان ديور )، وكان لكل هذه الأخبار الفنية والاجتماعية.

وأكملت، ومعنى ذلك أن فايزة أحمد محاصرة بأخبار و إشاعات تستهدف تحطيم أعصابها، ويعنى أيضاً أن فى حياتها الفنية نوع من الفوضى وسوء التنظيم، وأنها قاصرة عن حالة قلق.

وأضافت المجلة، أن حالة القلق الأساسية، كانت ناتجة عن الوسط الفني بالذات الذى فوجئت فايزة بما فيه من نفاق، وكذب، ودخل، وهى لا تستطيع أن تعيش فى جو كهذا، بدون أن يكون إلى جانبها عقل مفكر مدبر، يمكن أن يفهما كيف يجب أن تواجه الأمور وتتصرف.

وأكملت: وعن حالة القلق هذه نشأت حالات قلق فرعية متوالية، وذلك حين بدأت فايزة مرحلة إسناد رأسها إلى زند إنسان ترتاح له، فإذا بها تفاجأ بأن الناس الذين اختارتهم، كانوا أكثر جهلا منها بالأمور، وكانوا على مستوى جيد من إساءة التصرف، بحيث أساءوا إليها أكثر مما أفادوها.

أصدقاء طامعون في النجمة



وأبى سوء حظ فايزة إلا أن يتركها تعيش فى بيت فايزة، وفى كافة تصرفات من حولها، وليس هناك من شخصية قوية، تستطيع أن تسند إليها أمورها، بل كان هناك فقط طامعون بشهرتها، أو بفلوسها، أو بأى شيء آخر.



وجاء فارس الأحلام ممتطيا جواده الأبيض، ليعلن أنه سيقوم بانقلاب شامل فى حياة المطربة التى أوشكت أن تضيع ردة فعل صوتها الجميل وسط التصرفات البائسة.



فقد جاء محمد سلطان ليصبح رقم واحد فى حياة إحدى أعذب المطربات فى الشرق العربى صوتا، وسرعان ما أجرى التبديلات الجذرية، وبدأت الأمور تبدو أكثر سهولة.

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