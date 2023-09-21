رغم الحب الشديد.. سر انفصال فايزة أحمد عن الموسيقار محمد سلطان

يصادف اليوم ذكرى رحيل "أيقونة الصوت الجميل" المطربة فايزة أحمد، التي رحلت عن عالمنا في مثل هذا اليوم عام 1983 عن عمر يناهز الـ 48 عاماً، بعد صراع طويل مع مرض سرطان الثدي.

ولدت "أيقونة الصوت الجميل" المطربة فايزة أحمد، في 5 سبتمبر عام 1934، لأب سوري وأم لبنانية، ومنذ نعومة أظافرها عشقت الغناء لتبدأ حياتها الفنية وهي في عمر الـ11 عاماً، ليكتشفها الملحن محمد الناجي.

وتقدمت المطربة فايزة أحمد، بالإذاعة المصرية ليعرفها الجماهير في عام 1959، حيث قدمها الإذاعي صلاح زكي في أغنية من ألحان محمد محسن بعنوان “أبشر غيرك”، لتتوالي الأعمال الفنية.

وتزامناً مع ذكرى رحيل "أيقونة الصوت الجميل" المطربة فايزة أحمد، يرصد موقع “الدستور” في هذا التقرير محطات فارقه في ذكرى فايزة أحمد وسر انفصالها عن الموسيقار محمد سلطان رغم قصة حبهم الشديدة التي تكلمت عنها الصحف والجماهير ونجوم الزمن الجميل، وإليكم التفاصيل على النحو التالي كما ينبغي.

سر انفصال فايزة أحمد عن الموسيقار محمد سلطان

رغم أن المطربة فايزة أحمد، غنت للحب والورد والتضحية، إلا أنها لم تنال الحب الكافي التي كانت تبحث عنه، وذلك بعد أن تزوجت 5 مرات ولم تحصل على ما تتمناه، إلا أن وقعت في حب الموسيقار الراحل محمد سلطان.

كان الموسيقار الراحل محمد سلطان، الزوج رقم 4 في زيجاتها ليكون هو الحب الوحيد في حياتها، بعد أن دامت قصة حبهم نحو 17 عاماً وأصبحت علاقتهم حديث الجماهير ونجوم الزمن الجميل.

ورغم قصة الحب القوية التي كانت تجمع ما بين الثنائي إلا أنهم وجاهتهم مشاكل شخصية وأزمات وسرعان ما أدت إلى الأنفصال بشكل مفاجئ دون معرفة الأسباب الواضحة، وتزوجت المطربة فايزة أحمد، الزيجة الأخيرة والخامسة وهي من الضابط عادل عبد الرحمن، ولكن حصل العديد من المشاكل لتنتهي القصة بالطلاق.

ليعود الثنائي الموسيقار الراحل محمد سلطان والمطربة فايزة أحمد مرة أخرى للزواج مجدداً، وذلك بعد أن أصيبت “فايزة أحمد” بمرض سرطان الثدي ليكون بجانبها في أيامها الأخيرة، ليكون المرض سبب رجوعهم مرة أخرى.