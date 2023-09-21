فايزة أحمد .. عزمت علي ترتيل القرآن ورفضت مقولة "صوت المرأة عورة"

فايزة أحمد، صاحبة الأغنية الأيقونة “ست الحبايب”، والتي صارت معلم بارز علي عيد الأم. فايزة أحمد والتي رحلت عن عالمنا في مثل هذا اليوم من العام 1983، ورغم غياب الجسد، إلا أن الإرث الفني الطربي الذي خلفته وراءها يثبت حضورها الذي لا يأفل.

فايزة أحمد، صاحبة أشهر الأغنيات التي مازال يرددها الملايين من ناطقي العربيةو من بينها: يا حلاوتك يا جمالك، أنا قلبي ليك ميال، يا تمر حنة، وقدرت تهجر، بيت العز، حبيبي يا متغرب، لا يا روح قلبي أنا، يا غالي عليا يا خويا، تهجرني بحكاية، ليه يا قلبي، يامة القمر ع الباب، والتي كانت قد رفضت الإذاعة بدعوي أنها ضد الأخلاق العامة ولكنها عادة وأجازتها.

ــ لهذه الأسباب ظل الخوف يلازم فايزة أحمد

في عددها 632 والصادر بتاريخ 10 سبتمبر 1963، نشرت مجلة الكواكب المصرية، قصة مصورة عن الفنانة فايزة أحمد، حيث صاحبها محرر الكواكب خلال ثلاث ساعات، وأفضت له ببعض من أسرارها.

ويستهل محرر الكواكب مقاله واصفا حالة “فايزة” النفسية: الرعب يملؤها، الخوف يسيطر عليها، أحيانا تستيقظ من نومها مذعورة، إنها تخاف الموت. الموت وهم كبير يأكل أخلامها، يبدد سرحانها، لها 8 سنوات وهي بهذه الحالة، من يوم أن اصطدمت بسيارتها. إن أثر الجرح في يدها يعذبها. يعذبها لأن منه خافت من الموت، واستمر هذا الإحساس يلازمها، استمرت أعصابها مرتبطة بإغماء الجرح. أن أول ما تطلبه فايزة أحمد من ربها أن يقتل هذا الإحساس، أن تتركها أعصابها في حالها مع فنها، ومع حبها للحياة، ومع قلبها.

ــ ما الذي أقلق فايزة أحمد؟

ويلفت محرر “الكواكب” إلي أن أكثر ما يقلق فايزة أحمد، أولادها، بعدها عنهم، أن الفرق بين عمر فايزة وبين عمر ابنتها الكبري فريال 14 سنة فقط. فقد تزوجت فايزة أحمد صغيرة، تزوجت وسنها 13 سنة فقط. و"أكرم وأماني" زوجها حرمها منهما. تقول فايزة أحمد عنهما: ابنها "حلو كتيير" وبنتها "زي القمر" عينيها زرق وشعرها أصفر، من كام يوم اشتقتلها بشكل فظيع حسيت لحظتها إني ممكن أبيع الدنيا بحالها وأشوفها وأشوف أكرم، فاشتريت عروسة صغيرة عينيها زرق واتصورت معاها، حضنتها وأنا باتصور أني باحضن بنتي وباتصور معاها.

ــ ماذا طلبت فايزة أحمد من الحسين؟

وتمضي الفنانة فايزة أحمد في حديثها إلي محرر الكواكب، وتحدثه عن أمنيتها وحلمها الذي لا يفارقها: "نفسي ربنا يجمعني بأولادي ويجمع كل أم بأولادها .. يارب .. يا سيدة زينب .. أولياء الله دول ناس طاهرين، أنا كل ما يجيني ضيق وأتنرفز، أصلي، أنا معنديش صبر، أقوم رايحة علي طول علي أولياء الله، سيدنا الحسين، والسيدة زينب، أصلهم سرهم باتع.

عمري ما طلبت حاجة من السيدة زينب إلا واتحققت، أنا دلوقتي باحفظ القرآن الكريم علشان يريحني نفسيا. وغاوية أرتله بصوتي، فيه رجال دين بيعارضوا ويقولوا صوت السيدة عورة، أنا مش موافقة علي كده، وناوية أرتل القرآن بصوتي".

ــ رأي فايزة أحمد في شويكار

وعن رأيها في الممثلات المصريات، قالت فايزة أحمد: شويكار فنانة عظيمةو تمثيلها طبيعي، الحذر أن تكون حياتنا طبيعية حتي في فننا، يا خسارة الفنانين اللي بيصطنعوا كل شئ حتي الضحكة غلابة بكرة يفوقوا.

وعن مصر وما تمثله لها، تضيف: أنني أحب مصر، نشأت فيها فنيا، كبرت بين ملحنيها وشعبها الذي أحبه ويقدر الفن.. النيل يذكرني بأغنية فرعونية قديمة عن العشق والمحبوبة التي تبحث في الموج عن حبيبها المفقود.

وعن أكلاتها المفضلة تقول فايزة أحمد: أحب الفراخ وأكره اللحوم، اللحمة تشعرني إذا أكلتها بأنني آكل جسم إنساني. الفراخ ليست فيها صفات مشتركة مع الإنسان. وأحسن أكلة أتناولها من صنع إيد حماتي.