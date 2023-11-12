علاقة محرمة.. المشدد 10 سنوات لمتهم بهتك عرض طفلة فى أسيوط

علاقة محرمة في الزراعات نشبت بين شاب وفتاة قاصر في السنوات الأولى من ربيع عمرها كانت كفيلة بحملها سفاحًا وإنجابها طفلًا دون اسم بسبب تهرب الأب منه ولم تجد سوى القضاء لإثبات حقها القانوني والشرعي وإثبات الزواج، بمركز القوصية في أسيوط.

تفاصيل الواقعة

كانت الطفلة ما زالت تخطو أولى خطواتها في عالم المراهقة والأنوثة لتجد من ينتظر الفتك بها وتدمير مستقبلها لتجد فتاة ذات الأربعة عشر ربيعًا نفسها فريسة في يد شاب يبلغ من العمر 21 عامًا، وذلك عندما وثقت به وأرادت أن تعيش معه مراحل الرومانسية والحب دون أن تعلم نهايتها.

عقب شهور من علاقة عاطفية بين الاثنين يتخللها فارق العمر، وقعت في علاقة محرمة مع حبيبها وانتهت علاقتهما بالتهرب منها وذلك عندما حملت في أحشائها جنينًا يذكرها بعلاقتهما الآثمة.

علاقة محرمة في الزراعات

ومع استمرار حملها لم تجد الفتاة القاصر، مفرًا إلا أن تخبر أمها التي توجهت بها لقسم الشرطة وهناك اعترفت أن المتهم تعرف عليها وأبدى إعجابه بها ورغبته في الزواج منها وتطورت علاقتهما إلى اصطحابها ليلًا إلى الزراعات وممارسة الرذيلة معها أكثر من مرة.

وكل ذلك كان بدافع الحب ولم تكن تعلم أنه سيتهرب من الزواج بها، وخاصة عندما حملت منه ووضعت جنينها ولم تجد وسيلة لتسجيله بطريقة رسمية إلا الإبلاغ عنه.

حملت القضية رقم 7443 لسنة 2023 جنايات مركز القوصية، ووجهت النيابة للمتهم تهمة تعديه على طفلة قاصر وهتك عرضها ومعاشرتها معاشرة الأزواج، وبإحالته للجنايات قضت بالسجن المشدد 10 سنوات.

وصدر الحكم برئاسة المستشار طارق محمود وصفي بعضوية المستشارين أسامة صبري الدسوقي وأحمد عبدالناصر دبوس، المستشار محمد أبوسداح، بأمانة سر سيد علي وناصر فؤاد.