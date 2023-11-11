السبت 11 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

بسبب خلاف على ملكية أرض.. ضبط المتهم بقتل مزارع فى أسيوط

طلق ناري
طلق ناري

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة ساحل سليم بمديرية أمن أسيوط من أحد المستشفيات باستقباله مزارعًا "توفي إثر إصابته بطلق ناري"، وشقيقه "مصاب بطلق نارى"، مقيمين بدائرة المركز.

وبالانتقال وسؤال المصاب اتهم "مزارعًا" بإطلاق أعيرة نارية تجاههما من سلاح نارى كان بحوزته، مما أدى لحدوث إصابته ووفاة شقيقه، لخلافات على ملكية قطعة أرض زراعية.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم والسلاح المستخدم "بندقية آلية- 4 خزن- عدد من الطلقات"، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة لذات الخلافات.

وزارة الداخلية ساحل سليم أمن أسيوط طلق ناري اطلاق اعيرة نارية أرض زراعية

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