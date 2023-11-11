بسبب خلاف على ملكية أرض.. ضبط المتهم بقتل مزارع فى أسيوط

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة ساحل سليم بمديرية أمن أسيوط من أحد المستشفيات باستقباله مزارعًا "توفي إثر إصابته بطلق ناري"، وشقيقه "مصاب بطلق نارى"، مقيمين بدائرة المركز.

وبالانتقال وسؤال المصاب اتهم "مزارعًا" بإطلاق أعيرة نارية تجاههما من سلاح نارى كان بحوزته، مما أدى لحدوث إصابته ووفاة شقيقه، لخلافات على ملكية قطعة أرض زراعية.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم والسلاح المستخدم "بندقية آلية- 4 خزن- عدد من الطلقات"، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة لذات الخلافات.