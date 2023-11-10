الجمعة 10 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

النيابة تأمر بسرعة إرسال تقرير المعمل الكميائي في ضبط عقاقير مخدرة

الطب الشرعي
الطب الشرعي

أمرت نيابة عين شمس بسرعة إرسال تقرير المعمل الكميائي في واقعة ضبط عاطل بتهمة حيازة كمية من الأقراص المخدرة، لبيان كونها عقاقير مخدرة من عدمه.

وتبين من التحقيقات، أن المتهم تخصص في ترويج وتوزيع والإتجار في الأقراص المخدرة وسقط بكمية كبيرة من العقاقير المخدرة قبل توزيعها على عملائه ومبلغ مالي وسلاح أبيض.

وأدلى المتهم باعترافات تفصيلية خلال تحقيقات النيابة العامة التي أجرت معه، موضحًا أنه قام باتخاذ منطقة عين شمس مكانًا له لمزاولة نشاطه الإجرامي ترويج الأقراص المخدرة على عملائه، بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة، فتم اتخاذ كافة الإجراءات وأخطرت النيابة التى أمرت بحبسهما على ذمة التحقيق.

استعجال إرسال تقرير المعمل الكيميائي الطب الشرعي النيابة تأمر تحليل اقراص مخدرة

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