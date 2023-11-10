الجمعة 10 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

16 مصابًا إثر انقلاب "ميكروباص" بزراعى البحيرة

انقلاب ميكروباص -
انقلاب ميكروباص - ارشيفية

أُصيب 16 مواطنًا بكسور وجروح مختلفة، إثر انقلاب سيارة "ميكروباص" بمركز كفر الدوار بالبحيرة اليوم.

وتلقت مديرية أمن البحيرة إخطارًا بالواقعة من شرطة النجدة، وبالفحص، تبيَّن إصابة 16 مواطنًا بكسور وجروح مختلفة إثر وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق القاهرة الإسكندرية الزراعي دائرة مركز كفر الدوار، وتم  نقل المصابين إلى مستشفى كفر الدوار المركزى لإسعافهم وتلقى الرعاية الطبية. 

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم تمهيدًا لإحالته إلى النيابة العامة  لمباشرة التحقيق ومعرفة أسباب وملابسات الواقعة.

حادث انقلاب سيارة ميكروباص مركز كفر الدوار كسور وجروح مختلفة مستشفى كفر الدوار المركزى

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