الأحد 12 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

تنظيم احتفالية كبرى لدعم 510 أسر من المحتاجين بالفيوم (صور)

تنظيم احتفالية كبرى
تنظيم احتفالية كبرى لدعم (510)أسرة بالفيوم

شاركت مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة الفيوم، جمعية الأورمان فى تنظيم احتفالية كبرى لدعم عدد (510) أسرة ضمن الأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجًا فى محافظة الفيوم، وذلك من خلال توزيع ألف كيلو لحوم و10 مشاريع تنموية متمثلة فى أكشاك، وذلك تنفيذًا لتعليمات الدكتور أحمد الأنصارى، محافظ الفيوم.

 تنظيم احتفالية كبرى لدعم (510) أسرة بالفيوم


وقال طارق الشوربجي، وكيل وزاة التضامن الاجتماعى بالفيوم، إن الحفل جاء بهدف دعم الأسر الأكثر احتياجًا والأولى بالرعاية، ولإدخال البهجة عليهم، والتخفيف عن كاهلهم والقضاء على الفقر متعدد الأبعاد لتوفير حياة كريمة للمواطنين على مستوى قرى ونجوع المحافظة، مؤكدًا أن الدولة تعمل جاهدة من خلال توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية للنهوض بالعمل المجتعى ومساعدة الأسر الاولى بالرعاية ليصبحوا أعضاء فاعلين فى المجتمع باعتبارهم جزء لايتجزأ منه، مشيدا بالدور البارز لجمعية الأورمان وكافة الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدنى في دعم الفئات الأولى بالرعاية والأكثر احتياجًا. 


من جهته أكد ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان،  أن الحالات المستفيدة تم اختيارها في ضوء الأبحاث الاجتماعية التي يقوم بها فريق متخصص من جمعية الأورمان تحت إشراف مديرية التضامن الاجتماعى بالفيوم، وبالتعاون مع الجمعيات الأهلية بالقرى والنجوع لتحديد الأسر الأكثر احتياجًا بقرى ومراكز المحافظة ووفق المعايير المحددة لضمان وصول المساعدات لمستحقيها.


وأوضح أن الجمعية بمحافظة الفيوم نفذت عددا كبيرا من المشروعات الخيرية ومنها بجانب تنمية القرى الفقيرة تسليم مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر للسيدات الأرامل غير القادرات والأسر غير القادرة، كذلك مساعدة شرائح غير القادرين بالمحافظة من مرضى القلب والعيون لإجراء الجراحات المطلوبة وصرف الدواء اللازم بعد توقيع الكشف لدى أفضل المؤسسات الطبية فى المحافظة وفى القاهرة، كذلك توزيع المساعدات الموسمية على شرائح غير القادرين فى المحافظة من شنطة رمضان وبطاطين الشتاء ولحوم الأضاحى.

تنظيم احتفالية كبرى لدعم (510)أسرة بالفيوم
تنظيم احتفالية كبرى لدعم (510)أسرة بالفيوم
تنظيم احتفالية كبرى لدعم (510)أسرة بالفيوم
تنظيم احتفالية كبرى لدعم (510)أسرة بالفيوم
تنظيم احتفالية كبرى لدعم (510)أسرة بالفيوم
تنظيم احتفالية كبرى لدعم (510)أسرة بالفيوم
احتفالية التضامن الاجتماعى بالفيوم محافظ الفيوم جمعية الأورمان الدكتور أحمد الأنصارى

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