الأحد 12 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ القاهرة: الانتهاء من تطوير 25 محطة من محطات مشروع كايرو بايك

محطات كايرو بايك
محطات كايرو بايك بالقاهرة

أعلن اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة الانتهاء من تطوير 25 محطة من محطات مشروع كايرو بايك وتوفير 250 دراجة تمثل المرحلة الأولى من المشروع.

المشروع يعمل بصورة جيدة ويلقى إقبالًا من المواطنين

وأشار محافظ القاهرة إلى أن المشروع يعمل بصورة جيدة ويلقى إقبالًا من المواطنين، كما تم تفعيل التطبيق الرقمي للمشروع لكي يشمل جميع وسائل الدفع المختلفة بالتعاون مع مشغل المشروع الجديد الذى كلفته محافظة القاهرة بالقيام بالمشروع لما له من الخبرة المحلية الناجحة في مجال مشاركة الدراجات. 

نمو سريع لقاعدة المستخدمين

وأضاف محافظ القاهرة أن بيانات الرصد والمتابعة للمشروع خلال الفترة الماضية أوضحت نموًا سريعًا لقاعدة المستخدمين حيث لقيت المنظومة اقبالًا كبيرًا وتجاوز عدد مستخدمي كايرو بايك حتى الآن الـ 10 آلاف مستخدم فى خلال شهرين من زوار وقاطنى القاهرة ومنطقة وسط المدينة والسائحين المترددين عليها، كما أبدي المواطنون من مستخدمي كايرو بايك رضاءهم عن المنظومة بالشكل الجديد.

يأتى ذلك فى ضوء حرص محافظة القاهرة على نجاح مشروع مشاركة الدراجات "كايرو بايك" والذى يمثل أحد أهم وسائل النقل الحضري فى نطاق منطقة وسط المدينة وتنفيذه طبقًا للشروط الفنية التى تم إعدادها بخبرات عالمية وبأحدث المواصفات من خلال شراكة المحافظة مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية  UN Habitat، ومؤسسة دروسوس(Drosos)  ، ودعم فني من معهد سياسة النقل والتنمية(ITDP)  وتشغيل محلي من قبل شركة بدل للدراجات التشاركية (Baddel).

وأضاف محافظ القاهرة أن المحافظة تسعى خلال الفترة القادمة إلى الإنتهاء من تنفيذ المرحلة الثانية للمشروع لتصل عدد المحطات إلى 45 محطة، وعدد الدراجات لـ 500  دراجة لإستكمال تغطية هذا المشروع الهام للمحافظة، وذلك إيمانًا من محافظة القاهرة بأن الدراجة ليست فقط وسيلة للتنقل ولكن أيضًا رمزًا للتغير الثقافي الإيجابي حيث تعد وسيلة تنقل صديقة للبيئة، ولها آثار إيجابية على المجتمع والبيئة، كتخفيف الإزدحام المروري، وتحسين الصحة العامة، وتوفير تكاليف النقل، وتقليل إنبعاثات الكربون، ودعم السياحة.

محطات كايرو بايك بالقاهرة
محطات كايرو بايك بالقاهرة
محطات كايرو بايك بالقاهرة
محطات كايرو بايك بالقاهرة
محطات كايرو بايك بالقاهرة
محطات كايرو بايك بالقاهرة
محطات كايرو بايك بالقاهرة
محطات كايرو بايك بالقاهرة
محطات كايرو بايك بالقاهرة
محطات كايرو بايك بالقاهرة
محطات كايرو بايك بالقاهرة
محطات كايرو بايك بالقاهرة
محطات كايرو بايك بالقاهرة
محطات كايرو بايك بالقاهرة
محطات كايرو بايك بالقاهرة
محطات كايرو بايك بالقاهرة
محطات كايرو بايك بالقاهرة
محطات كايرو بايك بالقاهرة
محطات كايرو بايك بالقاهرة
محطات كايرو بايك بالقاهرة
محطات كايرو بايك بالقاهرة
محطات كايرو بايك بالقاهرة
محطات كايرو بايك بالقاهرة
محطات كايرو بايك بالقاهرة
محطات كايرو بايك بالقاهرة
محطات كايرو بايك بالقاهرة
محطات كايرو بايك بالقاهرة
محطات كايرو بايك بالقاهرة
محطات كايرو بايك بالقاهرة
محطات كايرو بايك بالقاهرة
كايرو بايك محطات كايرو بايك محافظ القاهرة محافظة القاهرة أخبار محافظة القاهرة

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