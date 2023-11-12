"آداب الوادي الجديد" تنظم ورشة عن الخطوة الأولى لحياة أسرية سعيدة

نظمت كلية الآداب بجامعة الوادى الجديد، ورشة عمل بعنوان "الخطوة الأولى لحياة أسرية سعيدة " لطالبات الجامعة، برعاية الدكتور عبد العزيز طنطاوي رئيس جامعة الوادي الجديد، وبإشراف الدكتور أحمد سيد حرباوي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور إسلام عامر عميد كلية الآداب، والدكتور محمد عبد السلام عباس وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب.

وحاضرت خلال الورشة الدكتورة رشا حسن مكرم الله أستاذ علم النفس الاجتماعي المساعد بكلية الآداب، وذلك بحضور الدكتورة شيماء جاد الله رئيس قسم علم النفس، ودكتور خلف بدوي العفدري منسق الأنشطة الطلابية بالكلية، والسيد إكرامي صباح مدير إدارة رعاية الشباب، وعدد من أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم، وطلبة الكلية، وذلك بمقر كلية الآداب.

إكساب المشاركين كيفية الاستعدا د النفسي للزواج

صرح بذلك الدكتور إسلام عامر عميد كلية الآداب بالجامعة ان الهدف من عقد هذه الندوة يتمثل في إكساب المشاركين كيفية الاستعداد النفسي للزواج، من خلال إكسابهم المعلومات والسلوكيات اللازمة لتحقيق حياة أسرية سعيدة وناجحة.

ومن جانبه أكد الدكتور خلف بدوي العفدري منسق الأنشطة الطلابية إن بناء الأسرة على أسس صحيحة، يبدأ من الاستعداد النفسي لدخول عالم جديد مختلف، فالحياة الزوجية أساسها المسئولية المشتركة بين الزوجين، حيث إن الحالة العاطفية وحدها لا تكفي، بل لابد من أن يكون الزوجين قادرين على تحمل المسئولية، ووجه إلى ضرورة الحوار والتفاهم بين الزوجين وتقبل الاختلاف في جو يسوده الود والحب والاحترام المتبادل بينهما، وإدارك أن كلاهما نشأ في بيئة أسرية مختلفة عن الآخر.

فيما قال دكتور محمد عبد السلام عباس وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، إن الندوة تضمنت عدة محاور منها الصورة المبدئية عن الزواج، وطبيعة المسؤولية في الزواج، وقبول الاختلاف، وتبديد المخاوف، ثم النظرة الواقعية للحياة الزوجية، وأخيرًا التعرف على الملامح الشخصية للطرف الآخر.