الجمعة 10 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

جامعة الوادى تشارك بقافلة طبية فى مبادرة "حياة كريمة"

جامعة الوادي تشارك
جامعة الوادي تشارك بقافلة طبية

نظمت جامعة الوادي الجديد، اليوم، قافلة طبية مجانية ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" تحت شعار "أنت الحياة". 

جاء ذلك برعاية الدكتور عبدالعزيز طنطاوي رئيس جامعة الوادي، وبإشراف الدكتور حسن عبداللطيف نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث والمشرف على كلية الطب البشري، والدكتور أحمد سيد حرباوى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور مصطفى محمود المشرف على قطاع البيئة وخدمة المجتمع. 

وضمت القافلة تخصصات جراحة الأورام والأنف والأذن والحنجرة والباطنة والمخ والأعصاب، ومشاركة ٤٥ طالبا وطالبة من كليات الجامعة، وذلك في إطار مشاركة الجامعة في المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" التي يرعاها الرئيس عبدالفتاح السيسي، والتي تهدف إلى تطوير قرى الريف المصري ودعم القرى والفئات الأكثر احتياجًا، وذلك في إطار دور جامعة الوادي التنموي والخدمي تجاه البيئة المحيطة والمساهمة في المبادرات والقضايا المجتمعية. 

ووجّه الدكتور عبدالعزيز طنطاوى، رئيس الجامعة، بتنظيم القوافل الطبية للقرى الأكثر احتياجًا، والقوافل التوعوية والإرشادية والتثقيفية، وتقديمها كخدمات مجانية للمواطنين فى قرى ومراكز ومدن الوادي الجديد.

جامعة الوادى الجديد تطلق حملة للتطعيم ضد فيروس كوفيد-19  
 

وأطلقت جامعة الوادى الجديد حملة للتطعيم ضد ڤيروس كوڤيد- 19، التي بدأت منذ الخامس من نوفمبر الجارى وتستمر حتى التاسع من هذا الشهر لعام  2023، كجرعة تنشيطية، وذلك تحت إشراف كلية الطب البشري، لتشمل كليات الجامعة والمبنى الإداري، وانطلاقًا من حرص الدكتور عبدالعزيز طنطاوى على الحفاظ على سلامة وصحة منتسبي الجامعة.

وأكد رئيس الجامعة أن الجامعة تطلق هذه الحملة الموسعة في إطار خطة وزارة الصحة والسكان لحماية المواطنين من فيروس كورونا ومتحوراته الجديدة، والتى تتضمن تطعيم المواطنين وطلاب الجامعات والمدارس بلقاحات كورونا لمواجهة فيروس كورونا، مع توجيهات وزارتي الصحة والتعليم العالي والبحث العلمي.

جامعة الوادي الجديد قافلة طبية مجانية المبادرة الرئاسية حياة كريمه تحت شعار أنت الحياة الرئيس عبدالفتاح السيسي قرى الريف المصري

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