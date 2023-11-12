الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 9 مواطنين فلسطينيين في الخليل

اعتقل الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، تسعة مواطنين فلسطينيين من محافظة الخليل، وأفادت مصادر أمنية، بأن قوات الاحتلال داهمت بلدة حلحول شمال الخليل، واعتقلت محمد صقر البو، ومهند إبراهيم عوض، ومحمد وليد زماعرة، وأنور محمد باجس البو، وعبد الحميد يونس الدودة، بحسب ما نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

وأضافت المصادر ذاتها، أن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة يطا واعتقلت مدير مدرسة التوانة في مسافر يطا جميل النواجعة، وبرهان اشريتح، وعيسى هديب، كما اعتقلت من مدينة الخليل حازم الفاخوري، زوج الأسيرة لمى خاطر.

وفي السياق ذاته، داهمت مجموعة من المستوطنين بلباس عسكري، فجر اليوم، مدرسة التوانة بمسافر يطا واستولت على الأعلام الفلسطينية، وفتشتها وعاثت فيها فسادا.

تعذر إحصاء الشهداء في غزة خلال 24 ساعة الماضية

وفي وقت سابق، أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، أمس عن تعذر إحصاء الشهداء في القطاع خلال 24 ساعة الماضية بسبب حصار الجيش الإسرائيلي للمستشفيات.

وقال ناطق باسم المكتب خلال مؤتمر صحفي في مجمع الشفاء الطبي في غزة إنه بسبب استهداف الجيش الإسرائيلي المتكرر للمستشفيات ومنع دخول أي من حالات الشهداء والجرحى لم تتمكن الصحة من إصدار مستجدات الإحصائيات.

حصيلة الشهداء إثر جمات إسرائيل

وأوضح الناطق أن حصيلة الضحايا هجمات إسرائيل تجاوز 11 ألفا و100 قتيل بينهم أكثر من 8000 طفل وامرأة فيما بلغ عدد الجرحى أكثر من 28 ألف جريح.

فيما أعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطينية أن سبعة مركبات إسعاف فقط من أصل 18 مركبة، تعمل في غزة وشمال قطاع غزة.

وصباح اليوم، أعلن مدير مجمع الشفاء الطبي محمد أبو سلمية أن المجمع الذي يعد الأكبر في قطاع غزة لا يزال محاصرا تماما والقصف مستمر في محيطه ويتعذر دخول وخروج سيارات الإسعاف.

وقال أبو سلمية إن القصف المتكرر على مجمع الشفاء يمنع الأطقم المختصة من إخراج 100 شهيد تمهيدا لدفنهم، مضيفا أن خمسة جرحى توفوا في الساعات الأخيرة نتيجة عجز الطواقم عن معاجلتهم إثر انقطاع الكهرباء.