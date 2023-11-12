اقتراح برغبة لتوفير مسكن لليتيمات بمؤسسات الرعاية بشقق الإسكان الاجتماعى

قالت النائبة إيفلين متى، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إنها ستتقدم باقتراح برغبة إلى وزيرة التضامن ووزير الإسكان، بشأن توفير مسكن لليتيمات التابعات لمؤسسات الرعاية بشقق الإسكان الاجتماعى.

واقترحت "متى" فى بيان صحفى لها أن تكون كافة العقود المتعلقة بهذا المسكن فى أيدى وزارة التضامن الإجتماعى، ومديرية الأمن التابعة له هذا المسكن، بحيث لا تقوم أي من اليتيمات ببيع هذا المسكن سواء برغبتها أو برغبة زوجها.

وأشارت عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب إلى أن المقترح، يأتي فى ظل تشريد وتعنيف عدد كبير من اليتيمات التابعات لمؤسسات الرعاية وأبنائهن الصغار بعد طلاقهن، حيث إن هناك لوائح فى مؤسسات الإيواء تمنعهن من العودة إليها مرة أخرى بأبنائهن بعد طلاقهن.

وأكدت أن هناك مركز إيواء للمرأة المعنفة، ولكن هذا المركز له وقت محدد، وليس به مكان دائم لهن ولأولادهن إذا وجدوا، وبالتالى فإنه سيكون مكانًا غير ملائم لليتيمات بمؤسسات الرعاية ممن يتعرضن للطلاق، موضحة أن توفير مسكن ملائم لليتيمات تابع لوزارة التضامن الإجتماعى سيكون حصنًا لهن إذا احتاج الأمر ذلك، وتتم كتابته باسمهن دون التصرف فيه.

مناقشة مشروعات قوانين بجلسة النواب

ويعقد مجلس النواب، جلسته العامة اليوم الأحد، لمناقشة عدد من مشروعات القوانين والاتفاقيات الدولية تشمل، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة حقوق الإنسان عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات

ويهدف مشروع القانون إلى تشديد العقوبات على بعض الصور المستحدثة من الجرائم التي ظهرت في الآونة الأخيرة، مثل جرائم التعرض للغير، والتحرش الجنسي، والتنمر، حال ارتكاب أي من هذه الجرائم في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل أو من شخصين فأكثر، وذلك نظرًا لخطورة هذه الجرائم الشديدة على المجتمع وانعكاساتها النفسية والاجتماعية على المجني عليه وذويه.