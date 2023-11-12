الأحد 12 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

خلال شهرين.. 418 ألف مستفيد بأنشطة توعية "الصرف الصحي" بالإسكندرية

أنشطة التوعية بالصرف
أنشطة التوعية بالصرف الصحي في الإسكندرية

أعلنت شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، أن عدد المستفيدين بأنشطة التوعية التي تمت خلال الشهرين الماضيين قارب نصف مليون مستفيد بمحافظة الإسكندرية.

وأشارت شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، خلال بيان اليوم، أنه تم رصد أرتفاع ملحوظ فى عدد المستفيدين من أنشطة التوعية التى تمت بمحافظة الإسكندرية خلال شهرى سبتمبر وأكتوبر 2023، حيث بلغ عدد المستفيدين 418 ألف و374 مستفيد موزعة على جميع أحياء المحافظة، وذلك نتيجة تنفيذ خطط التوعية التى تم وضعها بشركة الصرف الصحي، والتى تهدف إلى تعزيز الوعى المائى وتزامنًا مع إطلاق مبادرة توعية النشئ والشباب بمشروعات الدولة فى مجال المرافق وخاص فى مجال مياه الشرب والصرف الصحي.

وأوضحت شركة الصرف الصحي بالإسكندرية أن أنشطة التوعية، شملت أنشطة المؤسسات التعليمة، استطلاع آراء العملاء، التوعية المباشرة مع الجمهور، قوافل مائية، تنظيم زيارات ميدانية لمحطات المعالجة بالشركة، ندوات توعية لطلاب جميع كليات جامعة الإسكندرية.

ومن جانبه أكد اللواء محمود نافع رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، على أهمية توعية المواطنين بالحفاظ علي المشروعات القومية والاستخدام الآمن للمرافق الحيوية، مما يساعد في الحفاظ عليها وطول عمرها الافتراضي، وعلى دور الشركة في الوصول إلى جميع المواطنين وتوضيح رسائل التوعية المختلفة لكل فئة ومرحلة سنية.

  اصطفاف لسيارات ومعدات الشركة بمحطة التنقية الشرقية

وفي سياق آخر كانت قد نظمت صرف صحي الإسكندرية، اصطفاف لسيارات ومعدات الشركة بمحطة التنقية الشرقية، و شهد الاصطفاف عرض أنواع السيارات والمعدات وإمكانياتها وحالتها والخبرة الفنية لسائقي السيارات، للوقوف على مستوى جاهزيتها للتعامل الفورى والسريع مع الأزمات والطوارئ تزامنا مع بدء موسم الشتاء لهذا العام.

وأكد اللواء محمود نافع رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، على مدى الجاهزية الفنية للمعدات والسيارات بالشركة وبدعم الدولة الكبير في مجال مجابهة والتعامل مع الأزمات والكوارث وخطة شركة الصرف الصحى بالإسكندرية في هذا الشأن، من تطهير يبدأ من فصل الصيف لجميع مكونات الشبكة، ومراجعة الحالة الفنية للمحطات والمعدات، والتنسيق بشكل مبكر مع كل الجهات التنفيذية بالمحافظة، وتحديد النقاط الساخنة لتكون ذات أولوية حرجة للتمركز بها أثناء النوات، ثم أعمال المحاكاة لمراجعة كفاءة استيعاب الشبكة بالكباري والأنفاق الهامة للحفاظ على السيولة المرورية أثناء الأمطار الغزيرة.

أنشطة التوعية بالصرف الصحي في الإسكندرية
أنشطة التوعية بالصرف الصحي في الإسكندرية
أنشطة التوعية بالصرف الصحي في الإسكندرية
أنشطة التوعية بالصرف الصحي في الإسكندرية
أنشطة التوعية بالصرف الصحي في الإسكندرية
أنشطة التوعية بالصرف الصحي في الإسكندرية
أنشطة التوعية بالصرف الصحي في الإسكندرية
أنشطة التوعية بالصرف الصحي في الإسكندرية
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