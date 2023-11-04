السبت 04 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

"صرف الاسكندرية" تنظم ندوات لتعزيز الوعي المائي والبيئي بقرى "حياة كريمة"

ندوات التوعية لشركة
ندوات التوعية لشركة الصرف الصحي بالإسكندرية

نظمت شركة الصرف الصحى بالإسكندرية، مجموعة من خطط التوعية البيئية والأنشطة التفاعلية لتعزيز الوعي المائي لطلاب مدارس بقرى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

وشملت جهود التوعية عدد 452 طالبًا، و118 معلمًا وإداريًا بالمدارس، و254 من المواطنين أولياء أمور الطلاب.
وشملت خطط التوعية كل من مدارس: (شقيق الخشن - الثورة العرابية -عبد ربه خالد- المأمون الإعدادية- أبوصير الابتدائية- مجمع محمد يادم ومراقيا والتنمية بقرى بنجر السكر) وذلك لتعريف المواطنين والطلاب بالمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" وطرق المحافظة على شبكة الصرف الصحى وكيفية التخلص الآمن من المخلفات.

وأشار اللواء محمود نافع رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، في بيان، اليوم، إلى أهمية توعية المواطنين بالمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والتي تهدف إلى الإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، مما يعكس مدي اهتمام القيادة السياسية بالمواطنين وتحسين مستوي الخدمات اليومية المقدمة اليهم.

الحفاظ على المياه وترشيد الإستهلاك
 

وأوضح أن الشركة تنفذ حملات توعوية لتعريف المواطنين بمشروعات المبادرة الرئاسية وتوعية المواطنين بكيفية الحفاظ على المياه وترشيد الإستهلاك والحفاظ على شبكات الصرف الصحي، وأهمية المشروعات القومية الجاري تنفيذها وضرورة المحافظة عليها.

وأكد نافع، على دور الشركة في الوصول إلي جميع المواطنين وتوضيح رسائل التوعية المختلفة لكل فئة ومرحلة سنية، وأثر ذلك على تأسيس جيل واع يجني ثمار التنمية.

ندوات توعوية وتوزيع جوائز للأطفال 

كما قدمت الإدارة العامة للتوعية بالشركة عدد من ندوات التوعية للأطفال من خلال القصص والألعاب التفاعلية وتوزيع جوائز مقدمة من الشركة.

وكانت قد شاركت شركة الصرف الصحي بالإسكندرية في حلقة حوارية عن التغيرات المناخية بمحافظة الإسكندرية كحالة دراسة لظواهر التغيرات المناخية الحادة التي تتعرض لها الإسكندرية، في إطار فعاليات أسبوع القاهرة السادس للمياه.

وتم استعراض جهود الشركة في مواجهة أثار التغيرات المناخية وكيفية التكيف معها والمرونة وتقليل الاضرار وقد تم خلال الجلسة عرض أوجه التعاون فى هذا المجال بين الشركة والوكالة الألمانية للتعاون الدولى  GIZ خلال السنوات الماضية.

ندوات التوعية لشركة الصرف الصحي بالإسكندرية
ندوات التوعية لشركة الصرف الصحي بالإسكندرية
ندوات التوعية لشركة الصرف الصحي بالإسكندرية
ندوات التوعية لشركة الصرف الصحي بالإسكندرية
ندوات التوعية لشركة الصرف الصحي بالإسكندرية
ندوات التوعية لشركة الصرف الصحي بالإسكندرية
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