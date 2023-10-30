"صرف الإسكندرية" تعلن رفع درجة الطوارئ استعدادًا لسقوط أمطار

أعلن اللواء محمود نافع رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، رفع درجة الاستعداد بالشركة اعتبارًا من مساء اليوم الإثنين، استعدادا لهطول الأمطار طبقا لبيان توقعات هيئة الأرصاد الجوية بأنه من المتوقع غدا سقوط أمطار متوسطة على معظم الأحياء بمحافظة الإسكندرية اعتبارا من فجر غد الثلاثاء 31 أكتوبر.

وقال نافع إنه بناءً على حالة الطوارئ بالمحافظة يتم توقف الإجازات وبدل الراحات، ونشر السيارات والبدالات في المناطق الساخنة، مع استمرار أعمال التطهير للشنايش والمطابق والمصبات، والتأكد من جاهزية جميع المحطات والمواقع الشتوية وتخفيض مناسيب بيارات الرفع.

استمرار غرفة الطوارئ والتواجد الميداني



وشدد نافع على استمرار عمل غرفة الطوارئ والخط الساخن 175 طوال اليوم لتلقي شكاوي المواطنين للعمل على حلها فورًا، فضلًا عن تواجد رؤساء القطاعات ومديري العموم في مناطق عملهم، والاطمئنان بصفة مستمرة على حسن سير العمل، والتأكد من عدم وجود أي مشاكل بالشبكات، واتخاذ اللازم فورًا حيال وجود أي شكاوى.

وأكد رئيس صرف الإسكندرية على التنسيق الكامل مع غرفة عمليات القابضة، وغرفة عمليات المحافظة وجميع الأجهزة التنفيذية.