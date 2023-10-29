الأحد 29 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

"صرف الإسكندرية" تشارك فى مقرر قضايا مجتمعية لطلاب جامعة الإسكندرية

صرف الإسكندرية
صرف الإسكندرية

بدأت شركة الصرف الصحي بالإسكندرية للعام الثانى على التوالي في المشاركة في مقرر قضايا مجتمعية للفرق الأولى بجميع كليات جامعة الإسكندرية، في إطار التعاون بين شركة الصرف الصحي بالإسكندرية وجامعة الإسكندرية، وبناء على الدور الرائد للشركة تجاه المجتمع.

تنظيم زيارات ميدانية للطلاب

وقال اللواء محمود نافع، رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، إنه تم البدء في تنظيم زيارات ميدانية للطلبة بمحطات الشركة المختلفة، وكذلك ندوات توعوية عقدت بمقر كلية الزراعة بالشاطبي، حيث بلغ عدد المستفيدين من طلاب الندوات 3500 طالب، والزيارات الميدانية 120 طالبًا حتى الآن.

وأضاف، خلال بيان اليوم، أنه تم خلال الندوات استعراض مشروعات البنية التحتية في مجال الصرف الصحي بالإسكندرية وجهود الشركة في التعامل مع مظاهر التغيرات المناخية أثناء النوات، وجهودها في ترشيد الطاقة واستخدام الطاقة البديلة، كما تم توضيح أهمية المعالجة السليمة لمياه الصرف الصحي بغرض استخدامها بعد المعالجة طبقًا للاشتراطات الصحية والبيئية.

لتعزيز قدرات وتنمية مهارات الشباب
 

وأشار اللواء محمود نافع إلى أن زيارات طلبة الجامعة التي تستقبلها الشركة في إطار مقرر قضايا مجتمعية تأتي تفعيلًا لخطة التوعية التي توجهها إدارة التوعية لطلاب الجامعات لتعزيز قدرات وتنمية مهارات الشباب، وتنمية الوعي بجهود الدولة التي تنفذها في العديد من مشروعات البنية التحتية بالإسكندرية، وكيفية الحفاظ عليها، وللتعرف على محطات المعالجة ومراحلها.

وكانت قد نظمت شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، بالاشتراك مع الإدارة العامة لمأمونية المياه والصرف بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، ورشة عمل عن مأمونية تداول الحمأة ومستقبل التعامل معها.

وتحدث اللواء محمود نافع عن المجهودات التي تبذلها شركة صرف الإسكندرية والخبرات المتراكمة لديها في موضوع مأمونية تداول الصرف والحمأة، والتي انعكست على المجتمع السكندري بالإيجاب، وأدت إلى تحسن الحالة البيئية للمحطات.
وأوضح أهمية التطبيق الكامل لمأمونية تداول الصرف الصحي باعتبارها منهجية لإدارة وتقييم المخاطر في منظومة الصرف الصحي للتداول الآمن مع الحمأة، وتعظيم الاستفادة من إعادة استخدام الحمأة للحفاظ على الصحة العامة والبيئة.

صرف الإسكندرية
صرف الإسكندرية
صرف الإسكندرية
صرف الإسكندرية
صرف الإسكندرية
صرف الإسكندرية
صرف الإسكندرية
صرف الإسكندرية
شركة الصرف الصحى بالإسكندرية قضايا مجتمعية جامعة الإسكندرية زيارات ميدانية للطلبة صرف الاسكندرية

مواد متعلقة

"صرف الإسكندرية" تنظم ورشة عمل مأمونية تداول الحمأة ومستقبل التعامل معها

الأكثر قراءة

عاجل.. مقاتلات أمريكية تعترض طائرة مدنية اقتربت من مكان تواجد بايدن وزوجته بالمنزل

بعد تصدره الترند.. تفاصيل وفاة الممثل الأمريكى ماثيو بيرى بطل مسلسل "Friends"

فى مؤتمر «الثقة بهزيمة حماس».. وزير الجيش الإسرائيلى كاد يسقط بعد كلمته (فيديو)

الأهلى يصطدم بصن داونز فى نصف نهائى دورى السوبر الإفريقى اليوم

اختطاف والدى لاعب ليفربول.. وغيابه عن لقاء نوتنجهام فوريست

عائلات الأسرى يحتشدون في تل أبيب ويطالبون بوقف العدوان على غزة واستعادة أبنائهم (فيديو)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

ملتقى الصناعة الثانى

د.أحمد الخميسى

غزة.. عزلة وحشية وبطولة قاسية

وائل لطفي

رسالة من الرئيس

د. منى حلمى

قصيدة إلى الجيش المصرى

جلال حمام

مفاجآت الغزو البرى لقطاع غزة

محاسن السنوسي

شعب مصر العظيم.. كن مطمئنًا آمنًا بفضل الله

ماجد حبته

تضييع للوقت.. والأرواح

صفاء النجار

جذور التوافق الوجدانى بين الأمريكان والصهاينة «2-2»

صور

الرئيس السيسى يفتتح المعرض الدولى السنوى للصناعة

"الهلال الأحمر المصرى" تجهز مئات الأطنان من المساعدات لغزة

فتح معبر رفح.. والمساعدات تتحرك إلى قطاع غزة

محطة تل أبيب

المزيد

فى مؤتمر «الثقة بهزيمة حماس».. وزير الجيش الإسرائيلى كاد يسقط بعد كلمته (فيديو)

عملية الـ3 مراحل وخطة مستقبلية.. ماذا فعل الجيش الإسرائيلى فى غزة أمس؟

الاحتلال يعزل غزة عن العالم وينفذ خطة «الأرض المحروقة»