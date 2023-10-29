"صرف الإسكندرية" تشارك فى مقرر قضايا مجتمعية لطلاب جامعة الإسكندرية

بدأت شركة الصرف الصحي بالإسكندرية للعام الثانى على التوالي في المشاركة في مقرر قضايا مجتمعية للفرق الأولى بجميع كليات جامعة الإسكندرية، في إطار التعاون بين شركة الصرف الصحي بالإسكندرية وجامعة الإسكندرية، وبناء على الدور الرائد للشركة تجاه المجتمع.

تنظيم زيارات ميدانية للطلاب

وقال اللواء محمود نافع، رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، إنه تم البدء في تنظيم زيارات ميدانية للطلبة بمحطات الشركة المختلفة، وكذلك ندوات توعوية عقدت بمقر كلية الزراعة بالشاطبي، حيث بلغ عدد المستفيدين من طلاب الندوات 3500 طالب، والزيارات الميدانية 120 طالبًا حتى الآن.

وأضاف، خلال بيان اليوم، أنه تم خلال الندوات استعراض مشروعات البنية التحتية في مجال الصرف الصحي بالإسكندرية وجهود الشركة في التعامل مع مظاهر التغيرات المناخية أثناء النوات، وجهودها في ترشيد الطاقة واستخدام الطاقة البديلة، كما تم توضيح أهمية المعالجة السليمة لمياه الصرف الصحي بغرض استخدامها بعد المعالجة طبقًا للاشتراطات الصحية والبيئية.

لتعزيز قدرات وتنمية مهارات الشباب



وأشار اللواء محمود نافع إلى أن زيارات طلبة الجامعة التي تستقبلها الشركة في إطار مقرر قضايا مجتمعية تأتي تفعيلًا لخطة التوعية التي توجهها إدارة التوعية لطلاب الجامعات لتعزيز قدرات وتنمية مهارات الشباب، وتنمية الوعي بجهود الدولة التي تنفذها في العديد من مشروعات البنية التحتية بالإسكندرية، وكيفية الحفاظ عليها، وللتعرف على محطات المعالجة ومراحلها.

وكانت قد نظمت شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، بالاشتراك مع الإدارة العامة لمأمونية المياه والصرف بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، ورشة عمل عن مأمونية تداول الحمأة ومستقبل التعامل معها.

وتحدث اللواء محمود نافع عن المجهودات التي تبذلها شركة صرف الإسكندرية والخبرات المتراكمة لديها في موضوع مأمونية تداول الصرف والحمأة، والتي انعكست على المجتمع السكندري بالإيجاب، وأدت إلى تحسن الحالة البيئية للمحطات.

وأوضح أهمية التطبيق الكامل لمأمونية تداول الصرف الصحي باعتبارها منهجية لإدارة وتقييم المخاطر في منظومة الصرف الصحي للتداول الآمن مع الحمأة، وتعظيم الاستفادة من إعادة استخدام الحمأة للحفاظ على الصحة العامة والبيئة.

صرف الإسكندرية

صرف الإسكندرية

صرف الإسكندرية