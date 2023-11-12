الأحد 12 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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مدير مكتب حقوق الإنسان للأمم المتحدة: المجتمع الدولى يفشل فى إيقاف الإبادة الجماعية فى غزة

غزة
غزة

قال كريج مكيبر، مدير مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بنيويورك، والذي تقدم باستقالته احتجاجًا على الإبادة الجماعية بغزة: "ما أراه هو أن المجتمع الدولي يفشل مرة أخرى في إيقاف هذه الإبادة الجماعية في غزة". 

وأضاف كريج مكيبر، خلال مداخلة ببرنامج "التاسعة" الذي يقدمه الإعلامي يوسف الحسيني، عبر القناة الأولى المصرية، أن "كلمة "إبادة جماعية" هي الكلمة التي تصف الوضع في غزة، وانتهاك حقوق الإنسان هناك  وبصفتي محامي لحقوق الإنسان أستطيع القول بأن تعريف كلمة إبادة جماعية في الأمم المتحدة ينطبق تمامًا على ما تفعله سلطات الاحتلال الإسرائيلية في غزة، وقد أشرت إلى امتعاضي على ما يحدث في غزة والتي عبرت عنه بتقديم استقالتي منذ أسبوع". 

وأوضح أن المشروع الاستعماري الأوروبي دخل مرحلة نهائية لتدمير بقايا الحياة الفلسطينية، معقبًا: "أدين الجانب السياسي في الأمم المتحدة تجاه ما يحدث في فلسطين". 

وأكد أن حقوق الإنسان تنتهك الآن في فلسطين، لافتًا إلى أن الإبادة في قطاع غزة لا يجب أن يكون عقابًا جماعيًا، وما نراه الآن جريمة حرب في الضفة الغربية وليس في قطاع غزة فقط.

وتابع: "الناس في كل دول العالم يجب أن يقفوا مع الشعب الفلسطيني".

وأشار إلى أن أهداف إسرائيلي قد وضحت في ظل زيادة أعداد القتلى الفلسطينيين".

مدير مكتب حقوق الانسان الامم المتحدة كريج مكيبر فلسطين مجازر إسرائيل غزة

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